台大宅王大街上砍前女友47刀判15年 朱學恒：我無言

2018年03月01日 15:16 陳慶餘

綽號「台大宅王」的台大碩士生張彥文，4年前在大街上砍殺林姓前女友47刀造成女方慘死，張男在一審遭判無期徒刑，但在二審卻因為與林女家人以1145萬和解而改判15年，今（1）日高院更一審結果出爐，合議庭認定張男犯為預謀犯案，但是考量他有悔意且已和解，依殺人罪判張彥文有期徒刑15年，可上訴。對此，宅神朱學恒就在臉書粉專發文指出，自己對這樣的結果真的「很無言」。

朱學恒在臉書粉專轉發相關新聞並表示「預謀殺人，當街砍四十七刀，刀刀見骨只判十五年，你覺得無言嗎？我也是」，網友則留言表示「平均一刀關3.72個月…可以開放團購捅法官嗎？」、「在台灣不犯罪真的太可惜了⋯」、「有錢判生，無錢判死 這大概就是目前台灣的司法」，但也有網友認為，被害人的父母已經決定和解，所以對這樣的判決結果不意外。

張彥文4年前與透過網路認識的林女展開交往，但因為林女認為兩人價值觀差異大因此感情陷入低潮，張男為了挽回女友，在同年9月安排了一場日本旅遊，但卻因為懷疑林女劈腿而大吵一架，並且在日本性侵女友兩次得逞。

兩人回台分手後，張男用林女家中的備用鑰匙闖入其住處，並且以裸照為要脅要發生性關係遭到拒絕，隔沒幾天後，張男就持刀埋伏在林女住家附近，並趁她出門上班時猛砍對方47刀，張男在行兇後更吻屍及自砍頸部企圖輕生，被路人報警逮捕。

除了殺人遭判15年外，張男的另外兩個強制性交罪各判刑3年2月、侮辱屍體判刑7個月，這三罪皆已定讞，高院裁定合併執行執行有期徒刑6年5月，因此若殺人案也確定，張男的刑度約在21年上下。