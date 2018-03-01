2018年03月01日 15:24 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

在外租屋、買房最怕的就是遇到凶宅！一名女網友日前透露去看了房子打算租屋，不料到了現場卻渾身不舒服，不只發現門口高掛著擋煞鏡，一踏進屋內一股腐臭味又直衝腦門，回家一查才驚覺竟然是凶宅！她PO文分享恐怖經歷，讓不少網友看了直呼毛骨悚然，甚至還有人回文分享鬼屋實錄，意外變成全台凶宅大集合。

女台中租屋遇凶宅「一進門腐臭味全湧上來」（圖／翻攝自《爆廢公社》）

原PO在臉書《爆廢公社》發文表示上月27日前往台中某知名商圈看房子，由於該處位處黃金地段，市面上20坪的樓中樓租金應該介於1.5萬至1.7萬不等，不過這間房子包含管理費及車位卻只要1.3萬，租金遠遠低於行情，讓她相當心動，於是趕緊和房仲相約看房。

詭異的是，明明就是大白天，但踏進社區卻覺得相當昏暗，進到所在的樓層後她整個人就覺得不舒服，「明明才幾間套房而已，繞了一圈房仲才找到這間房間，重點是整層樓只有這一戶用了兩層門。」當她打開第一層門後，立即看見擋煞鏡，再打開第二扇門後，一踏進屋內「一股腐臭味全湧上來」。

原PO表示「後來我立刻跟房仲說這間不看，問他有沒有聞到奇怪的味道，他說這間很久沒人住了…心裡覺得很毛，回家看凶宅網，正是這棟大樓，雖然新聞跟我看的樓層不一樣，但是經由住附近的朋友跟我轉達，這棟社區『小飛俠』（意指跳樓尋短者）倒是有幾個，但到現在我還是從頭冷到尾…」原PO強調，「民間傳說，腐臭味不一定代表是死在裡面，有腐臭味就代表有沒散去的亡靈，也有可能是『小飛俠』亡靈未散，另外擋煞鏡面對的地方正是一個可以開的大型落地窗。」

文章一出立即引起網友熱議，紛紛留言驚呼「毛毛的」、「相信自己，只要一進去感到不舒服就千萬不要勉強自己」、「有靈異體質的人，進入磁場不對的地方，身體就會起反應了，我也會…」、「最近在找租屋，剛剛看了所有留言後快崩潰了，好恐怖啊啊啊啊啊」

也有不少人分享自己的凶宅經驗，「之前租在台南建平八街，將近50坪一個月19000(元)，聽附近小攤的阿婆說十幾年前那裡有分屍案」、「我之前就住過～前房客從陽臺跳下去摔死在別人家的陽臺」、「我在屏東住過凶宅，四樓透天厝空屋一個月5000塊，有車庫。 剛開始居住的一段期間，時常發生俗稱鬼壓床的情況，然後有夢到兩位不認識，臉上妝畫得很鮮豔的老阿嬤，夢到兩位老阿嬤之後就沒有發生鬼壓床的情況，後來就住得很平安，我住了3年，搬走後我才知道是兇宅。 但我沒有生房東的氣，因為他給我很低廉的租金跟很多方便。」