美婦將寵物視為孩子！花55萬救回腎衰竭愛貓

美婦將寵物視為孩子！花55萬救回腎衰竭愛貓(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

現在有不少人將寵物當孩子在照顧，願意為牠們付出一切。美國馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)一名44歲母親，育有兩名孩子與一隻養了17年的貓咪，但日前這隻貓被診斷出患有腎臟疾病，只剩3個月的壽命，沒想到該名母親為了救愛貓一命，竟掏出1.9萬美金（約新台幣55萬元）。

博伊德（Betsy Boyd）在大學擔任寫作課程的教授，她育有兩名孩子與一隻養了17年的黑白色貓咪史丹利(Stanley)，不過2年前牠卻被診斷出患有腎臟疾病，隨時都可能因腎衰竭過世，活下去的唯一方式就是進行腎臟移植手術，但手術費及術後照料需花費1.9萬美金（約新台幣55萬元）。

由於醫療費用並不便宜，許多朋友都勸博伊德乾脆將史丹利安樂死，但她並不願意，因為她認為史丹利就像他們的家人一樣「牠和我愛的人一樣愛我，我也愛牠，我不能接受牠就這樣離開。牠陪我走過人生每一階段、低潮」。於是博伊德動用大部分的存款，甚至影響到孩子未來的大學基金，省吃儉用籌出錢替愛貓動手術。

為了讓手術進行，博伊德還收養另一隻名為杰(Jay)的流浪貓，做為腎臟的提供者，因為貓咪的腎臟與人類一樣，儘管捐贈也不會對身體造成太大影響。2017年11月史丹利接受腎臟移植手術，醫師估計牠可以活到20歲，博伊德的愛讓人為之動容。

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