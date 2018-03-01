葉宜津倡「廢注音」學羅馬拼音 網友批：左右中央教育？

2018年03月01日 16:31 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

民進黨台南市長初選競爭激烈，26日舉辦的發表政見會上，立委葉宜津在結論時談到，台灣要向國際接軌，應「捨棄ㄅㄆㄇㄈ，改學羅馬拼音」，學了羅馬拼音就可以拼出任何語言，藉此與國際接軌，引起網友熱烈討論。

葉宜津表示，從擔任立委起，就提出義務教育應該要往下延長一年的政策，並表示台南市有多達兩成的孩童跳過幼兒園直接讀小學，輸在起跑點。而進入校園後，教育重點應該要放在「與國際接軌」，提倡學童丟掉注音符號，改學羅馬拼音，因為羅馬拼音可以拼出世界任何語言，期望讓小孩不再害怕蝌蚪文，這是與國際接軌的第一步。

「捨棄ㄅㄆㄇㄈ」言論在網路上引起熱烈討論，有網友表示贊同，「注音本來就沒屁用」、「（注音符號）本來就是近期才發明的東西，當什麼神主牌啊」、「歐洲語系都是拼音語言，學會拼音是學歐語單字不可或缺的一步」。

但也有不少網友痛罵「為啥一直要把台灣僅有的東西丟掉？」、「注音剛好補到羅馬拼音的缺點」、「日本沒學拼音也跟世界接軌啊」、「想讓台灣英文教育水準提高，應該先檢討國小國中高中之間的英文教育吧，為什麼是拿注音開刀」、「怎不直接廢掉中文學英文？」

另外，還有許多網友質疑，教育應是中央管轄範圍，而非台南市長權限，「台南市長可以左右中央教育嗎？」、「是要選台南市長還是選總統？？為什麼政見是中央管轄的？」、「台南市長不能左右中央教育政策，但她可以決定台南教育政策」。

目前全世界僅有台灣在使用ㄅㄆㄇㄈ注音符號，近年來隨著台灣新住民增加，學界認為羅馬拼音更能幫助學國語，若一旦真的落實推行，台灣所有師資都得重新培育認證，另外也有不少家長質疑「自己也不會怎麼教小孩」，因此在推動上面多有困難。