４成台人曾陷地下情 年收越高越愛「約」！

2018年03月01日 16:43 李珮雲 ／綜合整理 ／綜合整理

有句話說，男人有錢就「變壞」，難道真的是這樣嗎？海外約會軟體《JustDating》調查，全台超過7成年收入破百萬的男生曾透過交友軟體一夜情，每週約砲３次以上；至於女生約砲次數最多的職業排名前３名分別是空姐、銀行行員和學生。超過４成的台灣人曾因「生理慾望」或「寂寞空窗」而情不自禁愛上砲友！

收入越高 約砲次數愈多（圖／JustDating提供）

調查指出，７成年薪超過百萬的多金男，將高超的執行力同步運用在尋找床伴，平均月收入15萬到25萬之間，有高達９成人單身長達一年以上，內心多「空窗寂寞」，平均每週約砲３次；平均月收入25到30萬之間，平均每週５次，耳根子輕，易被「甜言蜜語」強烈攻擊；平均月薪30萬以上則是有超高比例的人曾暈船，５成人曾受「生理慾望」而動了真感情。要滿足高薪族群，除了嘴甜，床上功夫也要了得！

女生約砲次數 前三名職業（圖／JustDating提供）

女生約砲次數最多的職業排名前３名分別是空姐、銀行行員和學生。為了宣洩壓力和排遣寂寞，獨在異鄉的空服員更容易想找人取暖，調查顯示，６成空姐曾耐不住寂寞找人留宿芳閨；４成銀行行員則受限於單調的生活圈，急於找尋出口；而有３成的女學生則是偏好找刺激。

找砲友最怕的就是「暈船」，有４成台灣人曾因為生理慾望或寂寞空窗，而情不自禁愛上床伴，其中，男生易對有伴的對象暈船，２成深陷人妻誘惑，女生則是每３位就有一位偷腥人夫。過半暈船者透露，會鼓起勇氣追求對方，但若告白失敗，男生多選擇與對方繼續維持肉體關係，反觀女生則會開始保持距離，斬斷這段不可告人的關係。但就算告白成功了，砲友變戀人也維繫不易，６成雖成功晉升情侶關係，戀情卻只平均維持３個月，最長不超過一年。