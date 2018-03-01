月租2萬套房床在廚房上方！網驚：好像準備火化

月租2萬套房床在廚房上方！網驚：好像準備火化（圖／翻攝臉書《盡在元朗》）

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網路上的出租廣告寫上「全新大套房」，由李姓女子招租，並註明「多窗、開揚(寬敞)、唐4／F(中式建築4樓)，約130呎，有床有櫃」。（圖／翻攝臉書《盡在元朗》） 網路上的出租廣告寫上「全新大套房」，由李姓女子招租，並註明「多窗、開揚(寬敞)、唐4／F(中式建築4樓)，約130呎，有床有櫃」。（圖／翻攝臉書《盡在元朗》）

香港地區地小人稠，房價之高位居世界排名前幾名，各種「棺材房」、「監獄房」等格局常引來新聞媒體報導，1日臉書出現了一則出租廣告，只見這間位在元朗市中心的套房有著獨立廁所及開放式廚房，看似相當不錯，但仔細一看卻發現，業者將床設置在廚房上方，引起網友熱議。

臉書《盡在元朗》1日貼出多張照片，並寫下「用平常心來看，$5800租金（約新台幣2.17萬元）可租到元朗市中心（又新街）！憑心而論設計不錯，有獨立廁所、開放式廚房～還有一張景觀吊床～130呎（約3.9坪）還能有個廳～」。

只見網路上的出租廣告寫上「全新大套房」，由李姓女子招租，並註明「多窗、開揚(寬敞)、唐4／F(中式建築4樓)，約130呎，有床有櫃」來吸引租客。但仔細一看會發現，整間屋子呈現窄長方形，一打開門映入眼簾的就是廚房，廚房前面呈現類似一個小廳，而右手邊則有著一組樓梯櫃，上方掛著一張吊床，而床下方正是餐桌與流理台，走到底左手邊則是廁所。

照片曝光後，引起網友熱議，紛紛驚呼「有閣樓，空中花園」、「廚房下面、床在上面，好似死後火化」、「體驗死後感覺？」、「燒烤！等熟…」、「那張床成為最住吸油煙機」、「倒不如坐監」、「好可悲，業主比沒良知啦」。

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