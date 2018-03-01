23K魯蛇痛心離台 7年後磨成好萊塢特效師「年薪800萬」

2018年03月01日 18:15 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

《美國隊長2：酷寒戰士》、《魔獸：崛起》、《冰與火之歌：權力遊戲》相信許多台灣人都不陌生，事實上幕後的電影特效，出自於一名曾領23K的「台灣魯蛇」林振宇之手，因為超長工時及低薪，當時的他看不到自己的未來，後來在老師的鼓勵下出國發展，7年後總算在美國闖出一片天，成了年薪800萬元的「溫拿」（Winner，勝利者）。

根據《商業周刊》報導，在桃園鄉下長大的林振宇自幼就對動畫相當著迷，達成父母對學業的期望後，他一心朝著夢想前進，退伍後進入媒體業從事影音新聞剪輯，但因為受不了每天看血淋淋的屍體與性侵照片，不到一個月就離職；後來他到一家台灣本土頗具規模的動畫公司上班，每天爆肝工作逾12小時，卻只領23K，生活費相當吃緊，讓他覺得「自己是個徹底的魯蛇（loser），完全看不見未來。」

在台灣苦蹲3年的他，後來在恩師蘇懷旭的鼓勵下，應聘到日本一家以製作《太空戰士》（Final Fantasy）遊戲聞名的公司上班，去了之後發現「原來台灣人的能力並不比日本人差！」但最後因為害怕地震回到台灣，又回到原公司上班，沒想到竟被老闆栽贓，氣得他投履歷到好萊塢特效公司ScanlineVFX，不到一個禮拜就被錄取，之後又被挖角到了《魔戒三部曲》導演彼得傑克森的公司上班。

在好萊塢闖出一片天的林振宇透露，很想回台工作，但他擅長的爆破特效很難在台灣電影派上用場，再加上國外一個2至3秒的特效就有8萬美金的預算，基本底薪500萬元台幣，若是加上加班費，年薪800萬元沒問題，面對國外大手筆的製作費及人事預算，台灣公司根本負擔不起。

林振宇坦言並非本科系出身，一路靠著自學總算小有成就，「雖然我知道國內動畫電影的市場與好萊塢相距甚遠，但我還是對台灣抱有高度期待，只要有機會，我定會回國為電影市場奉獻所長。」