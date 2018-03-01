台灣燈會「嘉藝之光」遭爆抄襲 設計團隊說話了

台灣燈會「嘉藝之光」遭爆抄襲 設計團隊說話了（左圖為葡國設計師Hugo Reis團隊作品「日蝕」，右圖為「嘉藝之光」）（翻攝Hugo Reis臉書）

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／綜合整理

2018台灣燈會16日在嘉義盛大開幕，今（1）日有葡萄牙設計師Hugo Reis在臉書上指控，科技嘉藝燈區中的裝置藝術作品「嘉藝之光」涉及抄襲，與他們製作團隊的作品「Eclipse」（日蝕）有驚人相似之處，引起熱議。

葡國設計師Hugo Reis在臉書上表示，他們發現台灣燈會展出的「嘉藝之光」與其團隊所設計的「日蝕」作品相當雷同，「不可能沒注意這兩者的相同設計」。Reis還稱，團隊曾來台灣發表作品，對於台灣的文化及人民有相當大的喜愛和尊重，但沒想到會發生這種事情，讓他們感到相當失望。

「嘉藝之光」製作團隊衍象設計實驗室FabCraft Design Lab公開設計手稿。（圖／翻攝FabCraft Design Lab facebook） 「嘉藝之光」製作團隊衍象設計實驗室FabCraft Design Lab公開設計手稿。（圖／翻攝FabCraft Design Lab facebook）
「嘉藝之光」製作團隊衍象設計實驗室FabCraft Design Lab公開設計手稿。（圖／翻攝FabCraft Design Lab facebook）「嘉藝之光」製作團隊衍象設計實驗室FabCraft Design Lab公開設計手稿。（圖／翻攝FabCraft Design Lab facebook） 「嘉藝之光」製作團隊衍象設計實驗室FabCraft Design Lab公開設計手稿。（圖／翻攝FabCraft Design Lab facebook）

對此，「嘉藝之光」製作團隊衍象設計實驗室FabCraft Design Lab也在臉書發出聲明，表示本次受工研院委託參與製作作品，形象塑造上以結合工研院的Logo以及日出前的曙暮輝（twilight）結合作為本次作品的概念出發。

團隊表示，「在提案之初，本團隊提出以收集之案例70年代販售的燈具Morille Lamp作為發想，是延續過去衍象團隊的幾何造型設計脈絡，始於2004年的燈具作品開始即以筒狀模組做球體造型的幾何結構組件，嘗試證明對數學幾何形體的數位化製造可能。」

「嘉藝之光」製作團隊衍象設計實驗室FabCraft Design Lab公開設計過程。（圖／翻攝FabCraft Design Lab facebook） 「嘉藝之光」製作團隊衍象設計實驗室FabCraft Design Lab公開設計過程，表示是延續過去衍象團隊的幾何造型設計。（圖／翻攝FabCraft Design Lab facebook）

至於成果與國外FAHR021.3團隊作品有視覺上雷同之處，則是「緣起於雙方作品以數學幾何進行設計分析及管狀材料工法的限制。」

針對抄襲風波，衍象設計實驗室公開多張設計手稿澄清，「我們誠心並公開地接受大家對於雙方作品的討論，希望藉此聲明澄清本案在設計發展上的自主性，並期待雙方在設計概念上的交流討論。」

聲明全文：

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