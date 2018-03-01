台灣燈會「嘉藝之光」遭爆抄襲 設計團隊說話了

2018年03月01日 21:26 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

2018台灣燈會16日在嘉義盛大開幕，今（1）日有葡萄牙設計師Hugo Reis在臉書上指控，科技嘉藝燈區中的裝置藝術作品「嘉藝之光」涉及抄襲，與他們製作團隊的作品「Eclipse」（日蝕）有驚人相似之處，引起熱議。

葡國設計師Hugo Reis在臉書上表示，他們發現台灣燈會展出的「嘉藝之光」與其團隊所設計的「日蝕」作品相當雷同，「不可能沒注意這兩者的相同設計」。Reis還稱，團隊曾來台灣發表作品，對於台灣的文化及人民有相當大的喜愛和尊重，但沒想到會發生這種事情，讓他們感到相當失望。

「嘉藝之光」製作團隊衍象設計實驗室FabCraft Design Lab公開設計手稿。（圖／翻攝FabCraft Design Lab facebook）

「嘉藝之光」製作團隊衍象設計實驗室FabCraft Design Lab公開設計手稿。（圖／翻攝FabCraft Design Lab facebook）

對此，「嘉藝之光」製作團隊衍象設計實驗室FabCraft Design Lab也在臉書發出聲明，表示本次受工研院委託參與製作作品，形象塑造上以結合工研院的Logo以及日出前的曙暮輝（twilight）結合作為本次作品的概念出發。

團隊表示，「在提案之初，本團隊提出以收集之案例70年代販售的燈具Morille Lamp作為發想，是延續過去衍象團隊的幾何造型設計脈絡，始於2004年的燈具作品開始即以筒狀模組做球體造型的幾何結構組件，嘗試證明對數學幾何形體的數位化製造可能。」

「嘉藝之光」製作團隊衍象設計實驗室FabCraft Design Lab公開設計過程，表示是延續過去衍象團隊的幾何造型設計。（圖／翻攝FabCraft Design Lab facebook）

至於成果與國外FAHR021.3團隊作品有視覺上雷同之處，則是「緣起於雙方作品以數學幾何進行設計分析及管狀材料工法的限制。」

針對抄襲風波，衍象設計實驗室公開多張設計手稿澄清，「我們誠心並公開地接受大家對於雙方作品的討論，希望藉此聲明澄清本案在設計發展上的自主性，並期待雙方在設計概念上的交流討論。」

聲明全文：