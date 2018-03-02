2018年03月02日 05:50 綜合整理

今天是元宵節，國曆三月二日、農曆一月(甲寅月)十五日(癸巳日)

《農民曆小幫手》元宵節 2018國曆三月二日

宜：平治、安機、納財、納采、入宅。

忌：安床、破土、納畜、求醫、開倉、安葬、起灶、起造、架馬、造倉、訴訟、齋醮。

【節日由來】

元宵節是農曆新年的第1個月圓之夜，是祭月、賞月的日子，象徵春天的到來，同時也是新春的最後1天。先前時代元宵節，亦可稱為上元節、小正月、元夕、小年或燈節，但時間最早可追溯至秦漢時代，秦末有：「正月十五燃燈祭祀道教-太乙神」之說。其主要是說明，農民祈求豐收的日子，也是道教的天官誕，民眾習慣在田野間手持火把驅趕蚊蟲，希望減輕蟲害，祈禱豐收年，並祭祀滿月，初期是點火把，爾至發展成點篝火、掛燈籠的習俗。

另外還有民間傳說，2千年前佛教傳入，第1次月圓時，人們隱隱約約可以見到月光下有一群天神在翩翩飛舞，有1年浮雲遮敝了天空，人們突然不見天神蹤跡，十分恐慌，於是紛紛點火把照亮天空找尋天神，自從以後，雖然看不見天神，人人卻仍年年點燃火把找尋天神，進而演變成一種風俗。

【習俗】

在台灣的元宵節習俗與活動非常的豐富與多元，其中包括聽香、迎花燈、猜燈謎、炸寒單爺、鹽水蜂炮、放天燈、燈會、走百病、耍獅子等；當中最著名，也吸引每年數萬人共襄盛舉的活動，就屬台南鹽水蜂炮，成為南台灣著名的元宵活動。

據說在光緒初年，鹽水一帶瘟疫肆虐，居民便請關聖帝君出巡遶境以驅逐邪疫，為了助關公的氣勢，沿途便大放炮竹煙火，沒想到瘟疫果然就此絕跡，從此每年關公出巡時，當地人都競放鞭炮以答謝神恩；爾後，若有民眾想要向關公還願，還會親自準備巨大的炮城，上面插滿了數萬枝的蜂炮，等神轎一走到面前就馬上點燃，上萬枝蜂炮如萬箭齊發，咻咻地向人群射去，逐漸地演變成現在我們所知道的鹽水蜂炮。

【禁忌】

一、有哪些吃元宵的禁忌

1.當天少吃肉和油

2.涼了再吃難消化

3.無糖不等於低熱量

二、寶寶吃元宵的禁忌

1.小孩子消化功能較弱，吞嚥反射尚未發育完善，即使大一些的孩子吃元宵時也不能急於整個吃，要分成1/3～1/2吃，吃完一口再吃第二口，以防意外。

2.患有呼吸道疾病的孩子應盡量少吃元宵以防加重病情。

3.3歲以內的寶寶不適合吃元宵。由於糯米比較黏，1歲以下的孩子很可能將元宵粘在食道而阻塞呼吸道。而1到2歲的孩子不容易嚼碎元宵餡中的花生。

三、不能吃元宵的人群

1.老年人

2.心血管病、高血壓病患者

3.胃腸消化功能不良者

4.潰瘍病患者