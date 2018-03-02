出生就抱錯！兩女命運調換 一個被當寶一個險遭父殺

2018年03月02日 09:55 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

孩子一出生就被醫院搞混而抱錯，間接傷害了兩個家庭。俄羅斯彼爾姆地區（Perm region）兩名女子，由於長相與家人不像，因此遭家人懷疑並非親生，其中一名女子的父親還因此懷疑妻子外遇，氣到企圖用枕頭悶死孩子，39年後兩人用DNA鑑定，才得知當初兩人在醫院不小心抱錯。

綜合外媒報導，彼爾姆一間小型婦產科醫院於1978年3月7日，幫忙接生4名孕婦，由於當時醫院未立即貼上標籤，沒想到其中兩名女嬰謝薇蘇娃（Veronika Shevetsova）及薩薇耶娃（Tanya Savelyeva）就被搞錯，兩人的命運也因此被調換。女兒一出生後，母親里馬（Rimma）就要求查看孩子是否有家族遺傳的胎記，沒想到事後將「女兒」謝薇蘇娃領回時，卻發現她的身上有一小胎記，她的丈夫阿納托（Anatoly）當時還氣得大罵妻子欺騙他。

而謝薇蘇娃8個月大後，由於擁有金髮藍睛，長相與父母截然不同，阿納托便懷疑妻子不忠，還曾在女兒10歲時，企圖用枕頭悶死她，幸好及時被里馬發現，兩人最後也以離婚收場。不過，薩薇耶娃的命運則不同，父親是一名警察，從小家庭過得很幸福，父母也都相當疼愛這個孩子。

由於兩人的父母都認識，他們1歲時曾去對方家拜訪，薩薇耶娃的母親尤莉婭（Yulia）表示，當時里馬就曾帶著謝薇蘇娃來他們家，並表示由於孩子長得不像他們夫妻倆，丈夫也因此冷漠孩子。儘管看見謝薇蘇娃就覺得她與大女兒很相似，但當時並沒有DNA可鑑定，內心就算抱持著懷疑的態度，但也不可能因此將孩子調換。

謝薇蘇娃婚後再找尤莉婭，發現模樣與她如出一轍，四個人日前接受DNA鑑定，將這個埋藏39年的謎團解開，所有人都難以相信。謝薇蘇娃表示，對於這一切感到相當難過，因為她也很愛她的母親，並不會因此抱怨人生被調包，但是這個消息也會為她們帶來改變。如今四人已聘請律師，打算向當年的婦產科診所索償。