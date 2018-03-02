2018平溪天燈節與三麗鷗同樂 景點、交通接駁懶人包

2018平溪天燈節與三麗鷗同樂 景點、交通接駁懶人包（本報系資料照/陳宜加攝）

友善列印
/綜合報導

2018年「平溪天燈節」將於元宵節當日(3/2)登場，這次主辦單位還與三麗鷗公司攜手合作，可與卡通明星Hello Kitty、布丁狗、大耳狗及帕恰狗4位明星同樂，活動也將於平溪區十分廣場開始，分為8波進行，一共會施放1200盞天燈，盛大的場面千萬不要錯過。

●活動地點與時間：

活動於3/2下午5點30分開始至8點30分，而地點為十分廣場 (地址：新北市平溪區南山坪136號)，由於當天早上9點至24點將實施汽、機踏車交通管制，因此建議民眾搭乘大眾交通工具或接駁車。

新北市「平溪天燈節」今日登場，新店警分局已實施交管（圖中時資料照/葉書宏翻攝） 新北市「平溪天燈節」今日登場，新店警分局已實施交管（圖中時資料照/葉書宏翻攝）

●交通資訊：

台北公車也提供多卡通電子票證收費服務，包含「悠遊卡」、「一卡通」、「icash」、「有錢卡」等，民眾可於「木柵動物園」、「石碇交流道」2個據點搭乘接駁車，從木柵上車收費50元，石碇區、基隆及瑞芳區收費30元，而平溪區內上車收費15元，回程搭乘接駁車下山則免收費。而搭乘火車則是需搭到瑞芳車站，再轉平溪支線。

平溪天燈節交通接駁路線圖 平溪天燈節交通接駁路線圖（新北市府提供）

●附近景點：

「平溪天燈節」活動時間為下午開始，若是提早到的民眾可以至附近老街與景點遊玩，其中望古車站、平溪車站、平溪圖書館、嶺腳車站、平溪老街、石底大斜坑、十分瀑布、天燈派出所、菁桐礦業生活館等都是不錯的選擇，而主辦單位也在這9大景點設置三麗鷗明星立牌，只要與它們合照並上傳Facebook，就有機會獲得精美小禮物。

菁桐火車站(圖/網友提供) 菁桐火車站(圖/網友提供)
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