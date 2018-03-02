稱衛生紙之亂是「殖民恐慌症」 蔡丁貴遭狠酸：拿18％吹喇叭

2018年03月02日 12:26 陳慶餘

蔡丁貴在臉書發文評論衛生紙之亂（翻攝臉書）

台灣近日陷入衛生紙之亂，不少民眾在預期衛生紙會調漲的情況之下紛紛到大賣場搶購衛生紙，對此，在228當天燒焚燒中華民國國旗的前台大教授、自由台灣黨黨主席蔡丁貴則在臉書發文表示，幾包衛生紙漲個十幾元就能讓台灣人像世界末日般瘋搶，全是因為「台灣人這71年來被中華民國殭屍流亡政府殖民體制製造的恐慌症」影響所導致，但此番說法卻讓不少本來支持蔡丁貴的網友看不下去，更嗆蔡丁貴根本是「拿著18%在吹喇叭」到處亂牽拖。

蔡丁貴在臉書上分享民眾瘋搶衛生紙的新聞，並且表示國艦國造的獵雷艦案損失數百億，台灣人連個眼睛都不眨一下，但「竟像世界末日一般，台灣人這71年來被中華民國殭屍流亡政府殖民體制製造的恐慌症，也未免太無可救藥了。」

蔡丁貴的發文被轉貼到批踢踢八卦版後，引起網友熱烈討論，其中不少本來支持蔡丁貴、支持太陽花的網友就留言批評「這樣也可牽拖到流亡政府…」、「一想到太陽花時我推過這咖…有夠丟臉的」、「搶領18趴是我阿貴權利」、「真的病了…什麼都牽扯到殖民體制」、「對，什麼都推給這套，大便不順也是流亡政府的錯」、「領18%女兒在美國的台獨支持者」、「拿著18%在吹喇叭」。

蔡丁貴及獨派團體，在227、228連續兩天焚燒國旗（資料照，陳鴻偉翻攝）