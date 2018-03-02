花1.7萬請設計師訂製婚紗 新娘見成品崩潰：這怎麼結

花1.7萬請設計師訂製婚紗 新娘見成品崩潰：這怎麼結(圖翻攝自臉書/Mhayo B. Arguelles)

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/綜合報導

一生只有一次的婚禮，新娘都希望能穿的漂亮結婚。菲律賓馬尼拉(Manila)一名準新娘，結婚前支付3萬菲律賓披索（約新台幣1.7萬元），請設計師朋友設計一件獨一無二的婚紗，兩人一起畫出理想中的婚紗草稿，但結婚前夕試穿成品後，卻讓她崩潰直呼「這樣要怎麼結婚」。

準新娘阿圭利斯發現蕾絲袖子根本不合身(圖翻攝自臉書/Mhayo B. Arguelles) 準新娘阿圭利斯發現蕾絲袖子根本不合身(圖翻攝自臉書/Mhayo B. Arguelles)

準新娘阿圭利斯（Mhayo Arguelles）將於情人節當天與男友結婚，於是請她設計師朋友阿奎諾（Dimple Aquino）幫忙製作婚紗，兩人共同構思並畫出草稿，雖然去年11月首次試穿時就發現問題，但阿圭利斯仍選擇放心交給朋友製作，不過試穿最終成品時卻讓她當場崩潰。

準新娘指頭紗像蚊帳網(圖翻攝自臉書/Mhayo B. Arguelles) 準新娘指頭紗像蚊帳網(圖翻攝自臉書/Mhayo B. Arguelles)
裙邊的紗也很不精緻(圖翻攝自臉書/Mhayo B. Arguelles) 裙邊的紗也很不精緻(圖翻攝自臉書/Mhayo B. Arguelles)

朋友將婚紗塞進尼龍袋交件，阿圭利斯試穿時發現側邊開衩高到可以看見內褲，蕾絲袖子也不合身，最讓她不滿的是，頭紗看起來就像是蚊帳，讓她一見到婚紗後相當沮喪，更難以相信的直呼「什麼？這是我的婚紗？」認為這件婚紗與她的設計圖不同，就算穿在假人模特兒上也不吸引人。

婚紗套在假人模特兒上也很不吸引人(圖翻攝自臉書/Mhayo B. Arguelles) 婚紗套在假人模特兒上也很不吸引人(圖翻攝自臉書/Mhayo B. Arguelles)

最後，阿圭利斯趕緊借了另一件婚紗替代，才沒讓這場婚禮延後，而她同樣請朋友製作伴郎的西裝，沒想到成品也完全不合身，阿圭利斯氣得拒絕支付8千披索（約新台幣4500元)的尾款。不過阿奎諾則表示，婚紗穿起來很合身，只要稍做修改即可「每個故事總有兩面的看法，我已經對阿圭利斯提出告訴，要求支付尾款」。

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