2018年03月02日 15:56 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣薪資倒退16年，長期低薪導致人才貿易呈現嚴重逆差，人才出走危機刻不容緩。一名網友日前透露，英文大約高一程度，原本在台灣月領4.5萬薪水，不過跳槽到大陸公司後，薪水立刻三級跳，26歲的他年收達300萬元，短期也不考慮回台，打算繼續在陸發展。

英文僅高一程度 26歲台男赴陸工作年收300萬！（圖／翻攝自PTT）

原PO在PTT上發文表示，現年26歲的他自國立前十大學校畢業，英文大約高一程度，從事生技產業，2015年試用期薪水2.6萬、正式入職調整為2.8萬，2016年3月調薪為3萬、7月升等後又調薪至4.5萬，同年9月跳槽至大陸新公司，薪水一下子跳至8.8萬。

原PO附上薪資證明簡訊。（圖／翻攝自PTT）

一個月後，原PO薪水實拿2萬人民幣（約新台幣9.3萬），隔年5月執行完公司項目後薪水調整為2.5萬人民幣，接著10月又一波小調薪，薪水升至2.8萬人民幣（約新台幣13萬），到了2018年2月薪水已有3萬人民幣（約新台幣14萬），另外加上獎金5萬美元（約新台幣147萬）以及2.2萬人民幣（約新台幣10.3萬）。

圖為獎金證明圖。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，原本是立下30歲達成年收300萬的目標，如今26歲光靠獎金就提前達標，接下來希望透過碩士及英文進修，為日後升遷做準備，期望30歲之後光是月薪就能領到300萬。

不少網友看了之後不禁感嘆，「這說明了台灣本島的薪資已經離大陸越來越遠了」、「大陸的專業人士真的很敢給，台灣望塵莫及」、「沒辦法，中國一直在拚經濟，台灣現在是在拚選舉」、「這反映了1件事，26Y在台灣不太可能達到這樣境界」、「這種薪資在中國真的不算太特例，只是沒去中國工作過的台灣人大部分不能想像」