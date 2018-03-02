陸火車站改建一夜完工 馬斯克：建設比美國快100多倍！

2018年03月02日 17:04 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

影片取自 YouTube/John M. Bullock 如遭刪除請見諒。

大陸福建一處火車站的改建影片日前在網路上爆紅，就連被稱為「鋼鐵人」的SpaceX科技狂人馬斯克（Elon Musk）也在推特上轉載影片，並盛讚「中國大陸先進基礎設施發展速度比美國快了100多倍！」

網路上一段名為「這就是中國速度！鐵路站大改造，1500名工人同場作業9小時」的影片引起全球民眾矚目，據了解，1月19日傍晚6時30分，福建南三龍鐵路龍巖岩站改造施工工程投入1500名人力同時作業，包括動用7輛大型路用列車、23台挖掘機，全員僅花9小時就改造完畢，速度之快令人咋舌。

China’s progress in advanced infrastructure is more than 100 times faster than the US https://t.co/fcqGIK78RY — Elon Musk (@elonmusk) 2018年2月27日

影片曝光後受到全球網友熱議，不只外媒爭相轉載，就連SpaceX科技狂人、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克也轉貼英國《獨立報》的報導，驚呼「中國在基礎建設改進方面，比美國要快上100倍」，此後他陸續轉貼舊金山灣區地鐵（Bay Area Rapid Transit，BART）以及紐約長島地鐵（Long Island Railroad，LIRR）建設規劃新聞，並發文批評兩地交通壅塞的情況，直言「我們在加州和紐約都做得更差」。

馬斯克認為，美國在基礎建設方面，更高的安全標準、環保要求、人力成本只能解釋很小一部分中美之間的區別，「官僚體系和按照工程項目百分比抽取傭金的私企們，才是造成美國基建落後的罪魁禍首。」