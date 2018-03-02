陸火車站改建一夜完工 馬斯克：建設比美國快100多倍！

圖為南龍鐵路龍岩站的施工現場。（新華社資料照片）

友善列印
／綜合報導
影片取自 YouTube/John M. Bullock 如遭刪除請見諒。

大陸福建一處火車站的改建影片日前在網路上爆紅，就連被稱為「鋼鐵人」的SpaceX科技狂人馬斯克（Elon Musk）也在推特上轉載影片，並盛讚「中國大陸先進基礎設施發展速度比美國快了100多倍！」

網路上一段名為「這就是中國速度！鐵路站大改造，1500名工人同場作業9小時」的影片引起全球民眾矚目，據了解，1月19日傍晚6時30分，福建南三龍鐵路龍巖岩站改造施工工程投入1500名人力同時作業，包括動用7輛大型路用列車、23台挖掘機，全員僅花9小時就改造完畢，速度之快令人咋舌。

影片曝光後受到全球網友熱議，不只外媒爭相轉載，就連SpaceX科技狂人、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克也轉貼英國《獨立報》的報導，驚呼「中國在基礎建設改進方面，比美國要快上100倍」，此後他陸續轉貼舊金山灣區地鐵（Bay Area Rapid Transit，BART）以及紐約長島地鐵（Long Island Railroad，LIRR）建設規劃新聞，並發文批評兩地交通壅塞的情況，直言「我們在加州和紐約都做得更差」。

馬斯克認為，美國在基礎建設方面，更高的安全標準、環保要求、人力成本只能解釋很小一部分中美之間的區別，「官僚體系和按照工程項目百分比抽取傭金的私企們，才是造成美國基建落後的罪魁禍首。」

抓到兇手！台鐵花東車票被搶光... 「瑞典戰車」遭前後聯結車夾擊...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。