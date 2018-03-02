崩潰！紋眉失敗還「多兩條」 網友嚇：根本毀容

崩潰！紋眉失敗還「多兩條」 網友嚇：根本毀容（圖／爆料公社）

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眉毛對許多女性來說相當重要，不僅能讓五官更加立體，還可以顯現出一個人的氣質。近日有台南民眾前往紋眉時發生消費糾紛，原先是想讓自己的眉型更好看，過程中和店家多次溝通，沒想到成果卻讓她氣炸了，不但不好看，反而還讓她「多出了兩條眉毛」！

一名女網友不滿地在臉書《爆怨公社》抱怨，表示上月6日前往台南佳里一間店紋眉，店家告知「原本的眉型太低，需要洗掉重改」，但卻沒說洗掉仍會色素沉澱，遂擅自拿「膚色顏料」蓋上，導致臉上多了兩條眉毛。

女網友表示，店家告知「原本的眉型太低，需要洗掉重改」，但卻沒說洗掉仍會色素沉澱，遂擅自拿「膚色顏料」蓋上，導致臉上多了兩條眉毛。（圖／爆料公社） 女網友表示，店家告知「原本的眉型太低，需要洗掉重改」，但卻沒說洗掉仍會色素沉澱，遂擅自拿「膚色顏料」蓋上，導致臉上多了兩條眉毛。（圖／爆料公社）

兩個星期後，女網友仍不見舊眉脫落，一問店家才知道「要去醫美雷射才會掉」，還叫她自行去皮膚科，令女網友氣炸，怒批：「一開始怎麼沒說！醫生說如果雷射打掉，還不一定會完全除疤！若一開始有先告知說會有疤痕的風險，我會白癡到還傻傻給妳用嗎？」、「而且對方給我改的新眉型也太高，位置也不對！完全毀掉了...」。

女網友氣不過，要求店家賠償，反被店家嗆聲「我收你多少錢而已？」、「頂多賠1000元讓妳去雷射」，讓女網友欲哭無淚，最後自己花費上萬元進行雷射手術修復。

女網友抱怨「對方給我改的新眉型也太高，位置也不對！完全毀掉了...」。（圖／爆料公社） 女網友抱怨「對方給我改的新眉型也太高，位置也不對！完全毀掉了...」。（圖／爆料公社）

照片曝光後，讓網友們看後紛紛驚呼「根本毀容了吧」、「在臉上開玩笑真的很缺德」、「好慘，我寧可用畫的，畫不好還可以重畫」、「天啊看到這樣，真的不敢紋眉了」；也有網友安慰「完全不會和其他人撞眉」、「范冰冰也一高一低」、「這搞不好會流行喔！」

另外，該文章還釣出同業分享經驗，「我本身也是紋繡師，有經驗的紋繡師絕對不會用膚色的色乳去蓋之前的舊眉毛，因為膚色是雷射很難打掉的耶！」

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