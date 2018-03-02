教育部字典熱「鬧」讀成輕聲！網友崩潰：我不會唸了

2018年03月02日 20:43 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

熱「鬧」一詞通常你會怎麼念？近日有家長從教育部2000年出版的《國語辭典簡編本》網站上發現，熱「鬧」、皇「上」、力「量」等詞彙，第二個字發音都變成了「輕聲」，唸起來就如同演古裝劇一般，讓不少網友看後直呼：「力量都不力量了！」

大部分人習慣將熱「鬧」、皇「上」、力「量」、認「識」等唸成四聲，而困「難」、舒「服」則習慣唸二聲，但從教育部《國語辭典簡編本》卻發現，這些字詞的最後一個字都唸成「輕聲」，打破民眾思維，讓人感到相當困惑，硬是要將這些字詞突然發音成輕聲，反而不會唸了。

該議題在網路上掀起熱議，引起網友崩潰直呼：「怎麼唸起來有一種『腔』？難道是我錯覺嗎？」、「明明就一樣的字，為何我們以前學的都不一樣？意思沒改，讀音卻一直改，改的理由是什麼？」、「為什麼要這麼擾民？」、「改這還不如改基本工資」；不過也有網友解釋「是因為國語主要由北京話參雜各地方言所組成，而在北京話中，區分輕、重音是很常見的現象」。

對此，教育部解釋，發音會隨著時代變遷，而《國語辭典簡編本》是2000年時編制，當時大多數的人都是這樣發音，因此這樣註記，不過真正考試時則是參照《一字多音審訂表》，所以影響不大，將會和學者專家進行討論，朝大家都習慣的發音方向修正。

熱「鬧」注音為ㄖㄜˋ●ㄋㄠ。（圖／擷自《國語辭典簡編本》網站）

皇上注音為ㄏㄨㄤˊ●ㄕㄤ。（圖／擷自《國語辭典簡編本》網站）