1天餐費115元！22K女PO支出表求更省 網友看到亮點快哭了

2018年03月03日 08:10 邱柏玟

日前有一名22K女網友在臉書發文，詢問網友更省錢的方式，意外讓許多人感動到快哭了。(圖/ 爆料公社)

現在社會平均低薪水的狀況，讓不少民眾會想各種方式開源或節流。日前有一名22K女網友在臉書社團求助，寫下自己每個月支出表，每天飯錢竟只有115元，於是想請教網友更省錢的方式；馬上有不少人熱情分享自己如何更省錢，但有眼尖的網友發現原PO有一半的薪水都是「阿公的安養費」，有人看了直呼超催淚。

有一名女網友在臉書社團上傳自己每個月的支出表，她提到自己薪水是22K，扣掉保費後實領21278元，每個月得支付房租、電話費、車貸、油錢和阿公的安養費，將基本支出扣完後，她每天的飯錢只有115元；原PO好奇有沒有住外面的網友飯錢花得比她少，她想學習更省錢的方式。

有些酸民質疑原PO「阿公的安養費」一事，她也特地拍下安養費的明細。(圖/ 爆料公社)

馬上有大票網友分享自身的省錢方式，「早餐20元三明治，中午30元的粥，晚餐去全聯買經濟麵條可以煮好幾天晚餐，但吃久會營養不良」、「3餐自己處理的時候，大概一天100(元)吧」、「早午餐一起吃，一餐50元，一個月3000元」；也有許多人自曝花錢如流水，「一餐就爆了，我的每日用餐費高達300元」、「我該檢討自己了，一天最少300(元)以上」。

而有眼尖網友發現原PO支出表細項中「阿公的安養費」，紛紛留言讚賞，「孝順的孫女」、「好辛苦，很心疼」、「孝順的孩子啊」、「就光阿公你就打趴很多人了，好孝順喔」、「阿公的安養費催淚…祝福妳」；大多數人建議原PO應該換一個薪水更高的工作，她事後也特別感謝網友的鼓勵及祝福，並表示「阿公的安養費並不是孝順，而是本份事」。