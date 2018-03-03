2018燈會遭質疑歷年最爛 網酸：不是寶可夢大會嗎？

2018年03月03日 10:22 邱柏玟

每年元宵燈會都有各種不同主題，往往受到大眾喜愛。日前卻有一名網友發文抱怨，質疑今年燈會是歷年最爛，洋洋灑灑寫出各項缺點，像是人潮少、沒聽到每年都會播放的主題曲、主燈點燈儀式很無聊等；也有不少人認為有些燈會還主打「皮卡丘」，狠酸「今年不是寶可夢大會嗎？」

各地區舉辦的燈會網友褒貶不一。(圖/ 翻攝自臉書《中時電子報》)

昨(2)日有一名網友在《批踢踢實業坊》發文，提到自己特地到嘉義欣賞今年的主燈會場，發現會場雖然很大但太空曠，展品位置間隔太遠，「要逛完一定得花錢坐遊園車」，還表示舉辦燈會地點偏遠交通不便，「除了自行開車就只能搭接駁巴士」。

台北燈會在西門町及北門，活動期間吸引不少民眾參加。(圖/ 取自中時資料庫)

原PO更抱怨今年燈會點燈儀式太冗長又無趣，「有超長的一段鳴鑼擊鼓，大家都不知道到底要點燈沒」，他認為燈會沒有煙火，所以主燈轉一圈後儀式就結束了，也沒聽到歷年來都會播放的《Touch Your Heart》，讓他感到台灣燈會主燈點燈儀式「虛到不行」，現場不少民眾也很傻眼。

許多網友也認為，台灣燈會一年比一年不好看了。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

他參觀燈會後的感想也引起網友共鳴，不少人紛紛留言感嘆，「2016之後每年都爛」、「鄉下地方辦燈會本來就不容易」、「今年真的很爛」，但有人說其他地區的燈會也沒好到哪去，「今年台北燈會也很爛，沒幾盞燈」。不過，今年嘉義主辦的台灣燈會還跟「寶可夢」合作，因此也被網友揶揄，「今年不是寶可夢大會嗎？」