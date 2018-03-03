月事來經血沾到民宿床單！ 奧客竟辯：是蚊子的

月事來經血沾到民宿床單！ 奧客竟辯：是蚊子的（shutterstock）

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這蚊子侏儸紀來的？一位民宿業者日前在網路上抱怨，表示自己遇到兩名女房客，在入住之後打電話表示床單上有血，是因為擔心被誤會才會打電話告知，要民宿業者不需要來更換，而業者懷疑是女房客的經血弄髒床單，但眼見對方不肯承認，只好幫對方找台階下，表示「可能是你們剛剛進房坐下壓到蚊子吧」，沒想對方竟順著他表示「是蚊子」，讓他超級無言。

一位民宿業者在臉書粉專《靠北奧客》發文表示，兩位女房客在當天晚上八點多入住，在十一點多的時候打電話通知業者床單上有血，並表示因為怕被誤會是她們弄髒的，所以才會打電話告知，這時業者立刻頻頻道歉，並表示要幫忙更換，但沒想到對方卻以「要睡覺了」為由拒絕。

晚上十二點多，業者在民宿的公共區域遇到兩人在吹頭髮，而他好奇向對方表示，想看看是哪裡有血，沒想到大片的血跡就在單人床的正中央，讓他超傻眼，「這很擺明是你們自己弄的好嗎！我全身上下沒有傷口鋪床怎可能弄到欸！」

眼見兩位女房客不承認弄髒床單，業者只好幫對方找台階下「可能是你們剛剛進房坐下壓到蚊子吧！」結果女房客也立刻回應「對啊！應該是蚊子！」讓業者無奈的表示「那個血痕大概有一根手指那麼粗那麼長吧。我也是各種傻眼。那隻蚊子該有多大呢？」

文章曝光後掀起網友熱議，紛紛留言表示「史前時代的蚊子」、「蚊子剛好買完年貨被壓死」、「這蚊子真的吃很飽！」、「蚊子吸太飽」。

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