爸媽大手筆花60萬送女兒補習 高三女竟慘變「全校倒數第2」

2018年03月03日 14:05 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

曉琴原本的成績還有中等，但補習後卻慘變全校倒數第二名。(圖/ 翻攝自微博)

「補習」對於華人來說一定不陌生，許多家長為了讓小孩有更棒的未來，都不惜花大錢送他們到補習班。不久前大陸湖北省有一名范姓女子特地花13萬人民幣(約新台幣60萬元)，讓就讀高中三年級的女兒曉琴到「全託補習班(全科補習班)」加強；沒想到4個月後成績不僅沒進步，還從成績中等變成全校倒數第二名。

綜合陸媒報導，住在湖北省仙桃的范女和老公只是一般上班族，他們有一個就讀高中三年級的女兒曉琴，因為是掌上明珠，所以對她的將來更為看重，范女注意到曉琴成績落在中等偏下，但希望她能夠考到一所好大學，於是特地回娘家借了5萬元人民幣(約新台幣23萬元)，再加上她的存款，決定花13萬元人民幣(約新台幣60萬元)送曉琴去補習班加強學科能力。

補習班當初也承諾范女，會讓曉琴成績有所提升，還訂下達到510分的目標，但第一個月過去，曉琴月考成績退步了，只拿到389分；第二次月考一樣沒突出的表現，只有387分；而到了今年2月的第三次月考，曉琴居然只拿到289分，名次更跌落到全校倒數第二名。

范女大手筆花了13萬元人民幣(約新台幣60萬元)送曉琴去補習，成績卻越補越退步。(圖/ 翻攝自微博)

曉琴有跟爸媽表示，起先補習班各科老師都會替她上課，但她發現老師不太嚴格，甚至她有問題發問時，老師會要她「先跳過」，連她做錯的題目，老師也都沒有講解。後來經當地教育部門調查後，才發現該補習班名為「信諾教育」，但卻是無牌經營，根本毫無「信諾」；當局也對此回應，目前已成立專業團隊，對該類型非法教育機構徹查，避免有其他學生受害。