先性後愛？女大生放閃3年熱戀多虧一夜情 讓網友戰翻了

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印

現代社會男女間的愛情觀念越來越開放，從傳統的「男女授受不親」到今日常聽到年輕人談論的「約砲」。日前有一名女大學生驕傲地在網路上發文，大方地承認自己與交往快3年的男友，就是因為「一夜情」後，才開始交往陷入熱戀；但她的放閃宣言卻意外掀戰，網友們各持己見，甚至有人酸原PO「很EZ(隨便)」。

上個月底一名女大學生在學生論壇《Dcard》分享跟男友的交往歷程，大膽坦承自己和男友是因為一夜情認識，當時她剛與前男友分手，一時衝動才會做出這個決定，但她表示「結果那是我第一次(一夜情)也是我最後一次」；她和男友在發生關係後沒過幾天就交往，但隔天就分手，後來不到一個星期又再一起，然後就開始過著熱戀的生活，兩人成為情侶也快3年了。

她提到，本來認為兩人只會是露水鴛鴦，一夜情後彼此只是陌生人，她也萬萬沒想到會跟男友在一起，還即將牽著手迎接3周年紀念日；儘管她知道這種戀情往往不被看好，仍驕傲地放閃，「磨合期結束我們的熱戀期才正要開始」。

不過，她和男友的戀愛歷程引起眾人熱議，有部分想法保守的網友留言批評她，「覺得有點扯」、「會一夜情的就難保在一起後不會再約」、「很誇張」、「有沒有這麼EZ啊」、「真的很EZ」，這些人認為女大生太隨便，兩人用這種方式認識彼此不太好。

但仍有其他網友支持女大生，認為大家都是成年人，每個人本來就有不同的價值觀，不需要去批評、辱罵，「單身為何不能一夜情啊」、「記得史登伯格的愛情三角理論中也是先有激情，才有後續的情感的」、「這世界本來就無奇不有」。

文章來源：Dcard

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