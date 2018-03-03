有洋蔥！女大生返校前教85歲阿公視訊 手繪說明書惹哭網友

2018年03月03日 16:04 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

長輩學習使用智慧型手機時，遇到問題時就會詢問年輕人，但有些人都會被問到沒耐心。大陸河南有一名女大學生京京因為離鄉讀書，疼愛她的85歲爺爺想要跟她視訊，她為了讓爺爺學會使用方法，特地手繪一本「說明書」，細心記下各種會遇到的情形，她的孝心感動大票網友，甚至有人因此覺得自己不孝順。

綜合陸媒報導，來自河南的女大學生京京因為遠赴陝西讀書，所以常常得跟家人分離一段時間，而她有一個高齡85歲的爺爺，從小就很疼她，每當京京要離鄉讀書時就會很難過；京京後來特地送爺爺一支智慧型手機，讓他樂得大喊，「我以後可以看見外孫女了，還能用小螢幕看戲」。

但收到手機的爺爺根本不知道如何使用，所以不會操作的他在多次失敗後只好放棄，京京見狀決定親手製作「說明書」教學，於是特地手繪一本用各種顏色的筆標注、提示，講解每一個爺爺可能會遇到的情形。儘管爺爺看了京京的超精細使用說明仍然學不會，京京也總是在電話中和爺爺說，「放心，我放假回家就教您」。

大票網友看到女大生細心手繪的說明書，深受感動紛紛留言表示，「看這張圖後覺得好慚愧」、「這年頭竟然還有這麼孝順的孩子」、「哭了…」、「我好想搭車回家看爸媽」；也有不少人開玩笑地說，「我給我媽也畫過…她根本不去看！回頭還是問我」，更有一些網友表示自己也會這樣做，「我幾年前幹了一模一樣的事情」。