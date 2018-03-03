戰鬥民族真的狂...女議員髮型照曝光 網驚呼：太壯觀了！

戰鬥民族真的狂...女議員髮型照曝光 網驚呼：太壯觀了！(圖片／翻攝自twitter@alexbrucesmith)

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／綜合整理

戰鬥民族就連髮型也能狂！俄羅斯一名女議員的髮型，近日成了許多網友熱烈討論的話題，不少網友都被她的髮型給驚呆了，紛紛留言想問「是怎麼樣能做出如此壯觀的髮型？」

戰鬥民族真的狂...女議員髮型照曝光 網驚呼：太壯觀了！ 戰鬥民族真的狂...女議員髮型照曝光 網驚呼：太壯觀了！(圖片／翻攝自twitter@alexbrucesmith)

綜合外媒報導，現年62歲的俄羅斯聯邦參議員佩特連科(Valentina Petrenko)多張超狂髮型照在網路上瘋傳。從照片中可見，佩特連科頂著一頭猶如高山的大捲髮，且十分的有立體感，相當引人注目。

戰鬥民族真的狂...女議員髮型照曝光 網驚呼：太壯觀了！ 戰鬥民族真的狂...女議員髮型照曝光 網驚呼：太壯觀了！(圖片／翻攝自twitter@alexbrucesmith)

照片引發網友瘋傳，紛紛留言表示，「戰鬥民族Style」、「不管從哪個角度看都超壯觀XD」、「好奇這髮型到底是怎麼設計出來的」、「真的太壯觀了這畫面」、「全場焦點無誤」。事實上，根據《Newsweek》報導，佩特連科的超狂髮型已經不是首次引起騷動了，她也曾透露「我已經厭煩回答有關我髮型的問題了，我的頭髮就是很捲，我只是用髮夾把我的捲髮向上捲而已，就這樣」。

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