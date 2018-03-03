準到哭！20秒小測驗 看出你「花錢如流水」的原因

2018年03月03日 18:07 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

在經濟不景氣的現在，什麼都漲卻只有「薪水」沒有漲，真的讓很多人感到焦慮。每次到了月底就會有一種窮到快被鬼抓走的感覺，但細想一整個月來好像也沒特別大筆的開銷，「到底錢都花哪去了？」相信不少人每個月都會陷入這樣的貧性循環之中。

因此日本一個生活網站《LAR Life&Aging Report》就PO出了一個「為什麼存不到錢」的小測驗，只要回答一個簡單小問題，20秒時間就能找出你花錢如流水的原因。

測驗問題是「當你想轉換心情時，會選擇以下哪種方式？」

1.找朋友聊天

2.閱讀書籍、看電影

3.吃些好吃的東西

4.做些能活絡筋骨的運動

準到哭！一個簡單問題 20秒看出你「花錢如流水」的原因。(圖片／取自達志影像)

選擇「找朋友聊天」的人

雖說你對物品不太癡迷，但因為你崇尚追求流行事物，所以經常購買高人氣或是話題性高的商品，由於你會一直想著「想買這個、想買那個」，然後就不自覺的敗了很多東西。

選擇「閱讀書籍、看電影」的人

你是個在購物前絕對會慎重考慮的人，因為你絕對不想要讓自己有所損失。而你大多會選擇購買能「長時間」使用的物品，或像是一些展演活動等，這些雖讓你花費大筆金錢，但卻是心甘情願。

選擇「吃些好吃的東西」的人

你會希望自己不要「盲目」購物，但卻總是受到別人的誘惑、影響然後揮霍金錢，要是碰上朋友或店員在旁邊「勸敗」，一個不小心你的薪水還不到月底就快被花光了。

選擇「做些能活絡筋骨的運動」的人

你可以說是「衝動」購物型的人，只要有了「好想要」的想法，就會不管三七二十一都要買到手，最慘的是如果沒有掌控好信用卡額度，不只成了月光族，甚至還會變成卡奴。