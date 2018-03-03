幫設計卻被問「只貼臉書要收費嗎？」 他嘆：應該先收訂金

2018年03月03日 21:56 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

有網友發文表示，受到朋友請託幫忙設計DM、吉祥物和產品的包裝等周邊商品，且在談論價格時雙方也都達成協議，沒想到商品設計完成後，朋友卻表示想取消吉祥物，甚至還問說「如果只貼臉書要收費嗎？」這讓他感到十分錯愕。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「果一位從高中畢業後都沒聯絡的同學突然一直打語音電話，要幫忙他設計包裝、吉祥物、DM，起初我根本不想接，但一直打真的很煩也就接了」，過程中和對方討論價格時，也沒有任何爭議，「他也說他不是那種不付錢的人，很好！」

沒想到東西做出來後，對方卻想取消吉祥物，還問說「如果只貼臉書，要收費嗎？」這讓原PO相當傻眼，「看到這問題我就知道我又被耍了。」沒想到後來還發現該朋友未經過原PO的同意，就將原PO所設計的圖案放上臉書粉專及直播上。

「這已經嚴重侵犯智慧財產權，我沒授權販售的圖為何可以拿去使用！」原PO感嘆地說，「做設計最怕遇到這種人，永遠別以為同學或朋友就不會晃點你，我最大錯誤就是沒先收訂金。」

對此，不少網友紛紛留言表示，「這年頭會尊重創作的少，願意拿出平等條件的更少，先用人情苦肉計，後面軟硬兼施，最後巴不得免費讓他取用最好，這就是人性」、「不收費難道要做功德膩？」、「以後出圖通通打浮水印，沒給錢不給原檔吧...為何一定要逼我們做到這樣呢？每個都當設計跟畫圖是做慈善的？」、「一句話狠狠打碎設計人的心血」。