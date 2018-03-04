神級男友4年崩壞！女友PO出對比照 網驚：同一人？

神級男友4年崩壞！女友PO出對比照 網驚：同一人？(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

情侶交往後，有時過得太甜蜜，不小心就會吃出「幸福肥」。一名女網友日前翻出男友4年前舊照，發現與如今模樣差異甚大，於是要求對方換上照片中的同款服裝拍照，沒想到拍出來的比對照，讓他們忍不住笑出來，更表示「真是歲月不饒人啊！我也有崩壞男友」引發網友討論。

一名女網友在《爆廢公社》PO出男友4年前後對比照，並表示男友當天正好在看舊照，於是她靈機一動，便要求男友換上照片中相同的外套，想拍出4年前後的差異，而男友還忍不住抱怨「很憋穿不下了」。沒想到拍完對比照後讓兩人忍不住笑出來，沒想到4年前後差距如此大，讓她笑著提到「真是歲月不饒人啊~~我也有崩壞男友。四年前後左：55kg右：70kg」。

許多網友紛紛表示難以置信(圖翻攝自/爆廢公社) 許多網友紛紛表示難以置信(圖翻攝自/爆廢公社)

而此篇發文也引發網友熱烈討論，更吸引近兩萬名網友按讚，許多人紛紛回應「我看了好久，還是不敢相信」、「真的是同一個人嗎？只能說胖的很均勻耶...手指頭都有胖到喔！」、「歲月真的是一把」、「崩壞的男友」、「以前真的超帥...原來變胖真的差很多」、「左邊很帥～還好你養胖了！」、「表示現在很幸福」、「看得出來同一人，但真的差很多，有嚇到！原本很帥啊...現在就發福的大叔」。

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