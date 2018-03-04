父親生前留「紙鈔紅包」慘被親戚摸走 她氣瘋：回憶該找誰討？

父親生前留「紙鈔紅包」慘被親戚摸走 她氣瘋：回憶該找誰討？(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

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親人離開是一件難過的事情，尤其是最親近的爸媽，而他們留下的遺物往往成為懷念的慰藉。最近有一名女網友憶起已經過世18年的父親，當年父親過世前留給她一包50張紀念版50元紙鈔，她很珍惜這份禮物；但隨著時間過去，她意外發現18年來，親戚趁她不在家時一張一張摸走，讓她崩潰怒喊「該找誰討？」

昨(3)日有一名來自雲林的女網友在臉書社團抱怨，貼出一張看起來經過歲月摧殘的紅包袋及一疊紀念版50元紙鈔的照片，並講到這份紙鈔紅包是18年前父親在世時，送給她的紅包，上頭還看得到父親的字跡，所以到了現在她仍很珍惜這份可以回憶父親的禮物。

在父親過世18年後，她意外發現原本有一定厚度的紙鈔紅包，卻只剩下11張，她想到自己大學時為了讀書離開老家，後來也在台北定居、結婚生子，只有逢年過節會回老家；但因為不常回家鄉，不會注意自己房間內少了什麼東西，直到後來才驚覺放在書桌抽屜的紅包裡的鈔票越來越少。

原PO解釋，她與母親很少回雲林的老家，因此母親很大方地將家裡的鑰匙分給親戚，代表只要有鑰匙的人，「隨時都可以不用經過我們同意，也不用知會我們一聲，就自由進出我家，想去住就去住」；因此她很感慨，「我不在家時，有多少人有誰進出過我的房間，已經不可考」，讓她崩潰大喊，「『爸爸的無價回憶』，我該找誰討？」

大票網友看完都紛紛留言安慰原PO，「往好處想還有11張～」、「有價值的是紅包袋」、「好特別的50元跟父親滿滿的愛」、「剩下的好好收藏吧，無論是回憶或紙鈔都很有價值的」、「把剩下的好好放好，父親的回憶一去不可回」；還有不少人則建議她，家中應該換門鎖，或是請母親去跟親戚們溝通，因為「偷竊」真的太誇張了。

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