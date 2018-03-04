網瘋挑戰「2018年刑偵推理試題」 第一題就打碎刑警夢

網瘋挑戰「2018年刑偵推理試題」 第一題就打碎刑警夢(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

有些人從小看了警匪主題的電影，都不禁幻想自己也能像劇中的帥氣刑警，聰明破案逮捕犯人。近期大陸江蘇警方在網路上公布一份「刑偵科推理試題」，引起網友爭相挑戰，好奇自己有沒有實力當一名「刑警」；但沒想到大多數人看到第一題就無奈放棄，更感嘆「慘忍地把我的刑偵夢打破」。

江蘇省公安廳網路安全保衛總隊日前在官方微博發文，貼出「2018年刑偵科目推理試題」，並開玩笑地問網友「你能做出來嗎」，馬上釣出大票好奇心旺盛的人挑戰。而這份試題一共有10道單選題，但第一眼看完題目發現沒有具體的問題，考生只能從選項中找到正確答案；有許多人看完第一道題目寫著，「這道題的答案是：A.A、B.B、C.C、D.D」，當場傻眼甚至懷疑是不是題目出錯了。

不過，有細心的網友發現這份試題的問題都是相關的，考題其實是測試考生的邏輯概念，10道題目都環環相扣，每一題的答案都在問題中，考生得發揮「刑警」必備的推理能力，解出10道題目的答案。

這份試題短短幾天在網路上瘋傳，讓許多好奇寶寶爭相挑戰、分享，但有不少人看完題目都受到嚴重打擊，「看到第一題我覺得是惡搞，第二題我覺得這惡搞得好無趣，看到第三題覺得自己智商瞬間清空，就沒有勇氣看下去」、「我一直以為自己是推理天才」、「這就是我不能當刑警的原因」，還有人相當崩潰地表示，「慘忍地把我的刑偵夢打破了」。

一名大陸網友「Crazy小狂」早就破解試題，他大方地貼出三大張詳細解題過程。 一名大陸網友「Crazy小狂」早就破解試題，他大方地貼出三大張詳細解題過程。(圖/ 翻攝自微博)
一名大陸網友「Crazy小狂」早就破解試題，他大方地貼出三大張詳細解題過程。(圖/ 翻攝自微博) 一名大陸網友「Crazy小狂」早就破解試題，他大方地貼出三大張詳細解題過程。(圖/ 翻攝自微博)
一名大陸網友「Crazy小狂」早就破解試題，他大方地貼出三大張詳細解題過程。(圖/ 翻攝自微博) 一名大陸網友「Crazy小狂」早就破解試題，他大方地貼出三大張詳細解題過程。(圖/ 翻攝自微博)

後來江蘇網警也公布試題正解，答案是「BCACA CDABA」；有一名大陸網友「Crazy小狂」早就破解試題，他大方地貼出三大張詳細解題過程，讓眾人看了忍不住驚呼，「我跟著你的思路做，看了兩個小時」、「是個人才」、「你是未來的刑警嗎」、「真的很狂」。

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