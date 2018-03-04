2歲兒亂按手機！連續輸錯密碼 iPhone鎖機47年

2歲兒亂按手機！連續輸錯密碼 iPhone鎖機47年(圖翻攝自youtube/视频三条)

友善列印
/綜合報導
2歲兒亂按手機！連續輸錯密碼 iPhone鎖機47年(影片來源/youtube/视频三条)

蘋果iPhone內設有安全保護裝置，只要連續輸入錯誤密碼，就會要求使用者隔一段時間再輸入。大陸上海一名母親將手機交給2歲兒子玩，沒想到孩子連續輸入錯誤密碼，導致iPhone出現停用鎖機的告示，而且需等25114984分鐘，相當於47年才可以再次輸入，讓她嚇得PO網警告其他家長。

一名母親日前拿手機給2歲兒子玩，認為只要不解鎖螢幕應該就不會有問題，沒想到兒子隨便亂按，連續輸入錯誤的密碼，導致手機彈出鎖機的告示，而且需待25114984分鐘（約47年）才可再次輸入。

該名母親當下看傻眼，趕緊帶著手機至蘋果售後服務處尋求幫助，但工作人員表示，這種情況只能還原原廠，但內部的資料也會跟著消失，但她內部的資料都未備份，懊悔不已的表示「40多年後我自己都說不動話了，難道還要跟孫子說這是你爸爸惹的禍？」

蘋果工作人員提到，若是連續輸入錯誤密碼，手機就會彈出鎖屏的告示，第一次是1分鐘，再來就是5分鐘，接下來是半小時，由於鎖機時間都是隨機，先前還曾出現過鎖機80年的狀況。許多網友紛紛表示「我有手機被鎖24小時的經歷，生生的要崩潰啊！ID密碼忘記了，連續登錄輸錯幾次就被鎖住了」、「等47年都可以當古董了吧！」、「太懸了，我手機曾經被孩子按到停用三小時」。

還有人認為不應該給孩子亂玩手機「有誰反應過，這個當媽的把手機丟給孩子玩了多久都不管，才能讓他試錯這麼多次密碼？而且孩子才兩歲就能輸密碼，是把手機長期當玩具嗎？」也有人提出質疑「不可能，我家孩子也經常連續輸錯密碼，只會提示5分鐘後再試」、「奇怪？25000000分鐘之前應該也會等很久才能輸第二次密碼呀，怎麼可能連續輸密碼？」

得獎名單：你能「縮小」看世界...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。