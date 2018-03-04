2018年03月04日 10:24 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

2歲兒亂按手機！連續輸錯密碼 iPhone鎖機47年(影片來源/youtube/视频三条)

蘋果iPhone內設有安全保護裝置，只要連續輸入錯誤密碼，就會要求使用者隔一段時間再輸入。大陸上海一名母親將手機交給2歲兒子玩，沒想到孩子連續輸入錯誤密碼，導致iPhone出現停用鎖機的告示，而且需等25114984分鐘，相當於47年才可以再次輸入，讓她嚇得PO網警告其他家長。

一名母親日前拿手機給2歲兒子玩，認為只要不解鎖螢幕應該就不會有問題，沒想到兒子隨便亂按，連續輸入錯誤的密碼，導致手機彈出鎖機的告示，而且需待25114984分鐘（約47年）才可再次輸入。

該名母親當下看傻眼，趕緊帶著手機至蘋果售後服務處尋求幫助，但工作人員表示，這種情況只能還原原廠，但內部的資料也會跟著消失，但她內部的資料都未備份，懊悔不已的表示「40多年後我自己都說不動話了，難道還要跟孫子說這是你爸爸惹的禍？」

蘋果工作人員提到，若是連續輸入錯誤密碼，手機就會彈出鎖屏的告示，第一次是1分鐘，再來就是5分鐘，接下來是半小時，由於鎖機時間都是隨機，先前還曾出現過鎖機80年的狀況。許多網友紛紛表示「我有手機被鎖24小時的經歷，生生的要崩潰啊！ID密碼忘記了，連續登錄輸錯幾次就被鎖住了」、「等47年都可以當古董了吧！」、「太懸了，我手機曾經被孩子按到停用三小時」。

還有人認為不應該給孩子亂玩手機「有誰反應過，這個當媽的把手機丟給孩子玩了多久都不管，才能讓他試錯這麼多次密碼？而且孩子才兩歲就能輸密碼，是把手機長期當玩具嗎？」也有人提出質疑「不可能，我家孩子也經常連續輸錯密碼，只會提示5分鐘後再試」、「奇怪？25000000分鐘之前應該也會等很久才能輸第二次密碼呀，怎麼可能連續輸密碼？」