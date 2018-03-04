不只航空母艦！學者爆「洗衣板」也收錄 怒斥：別硬拗

不只航空母艦！學者爆「洗衣板」也收錄 怒斥：別硬拗(圖翻攝自/游梓翔臉書)

友善列印
/綜合報導

教育部太扯了！《教育部成語典》中竟將收錄的「航空母艦」指有「形容女人身軀龐大」的意思，不僅如此，還有「洗衣板」也被發現，附有戲謔女性胸部扁平的解釋。對此，總編輯許學仁趕緊澄清「語料是來自新聞媒體報導」、「是一種比喻，並不帶有歧視意味」，而世新大學傳播學院院長游梓翔則在臉書痛批「不適當就改別硬拗，小心變成三隻小豬」。

游梓翔院長在臉書發文表示，若是媒體上有人這樣使用，無論是否帶有歧視意味，就將「形容女人身軀龐大」收為「航空母艦」的解釋，甚至還附註例句「那這下《教育部國語辭典》要收錄的詞語和意義豈不是太多了？」而他也提到，隨意在網路上搜尋具有形容或歧視他人身材的用詞，例如「飛機場」、「吹氣球」、「竹竿」、「企鵝」、「車頭燈」等，不是未收錄進《教育部國語辭典》，就是沒提到與身材有關。

游梓翔院長爆出，《教育部國語辭典》提供「洗衣板」的第二個意義為「戲謔女子胸部扁平」(圖翻攝自/游梓翔臉書) 游梓翔院長爆出，《教育部國語辭典》提供「洗衣板」的第二個意義為「戲謔女子胸部扁平」(圖翻攝自/游梓翔臉書)

他表示「唯一可以查到的是『洗衣板』，《教育部國語辭典》提供的第二個意義是『戲謔女子胸部扁平』，後面至少還給了一個『用洗衣板形容身材是不恰當，不禮貌的語言』的例句。其實，『航空母艦』根本不該收錄與身材有關的意義，就算要收，至少要說明那是個不當用語」。

更認為教育部並沒有從「三隻小豬」事件中記取教訓，「不適當就是道個歉，改正就是了，本來也不是什麼大事。非要硬拗的結果，事情可能弄大變成『航空母艦』，這樣就有點『三隻小豬』了喔」。

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