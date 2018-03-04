花5萬請婚攝跟拍終身大事 收到照片卻是「影片截圖」

花5萬請婚攝跟拍終身大事 收到照片卻是「影片截圖」(圖/ 翻攝自南方都市報-深圳大件事微信公眾號)

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／綜合報導
大陸有一對新人花5萬元請婚攝，事後收到照片居然是影片截圖，讓他們快氣瘋了。 大陸有一對新人花5萬元請婚攝，事後收到照片居然是影片截圖，讓他們快氣瘋了。(圖/ 翻攝自南方都市報-深圳大件事微信公眾號)

有越來越多新人願意花大錢找婚攝跟拍婚禮，日後就能看照片或影片回味。大陸有一對新婚夫妻花了11800元人民幣(約新台幣5萬4千元)找專業婚攝，紀錄婚禮當天發生的每一件大小事；豈料事後婚攝公司遲遲不肯交照片，多次催促後才收到婚禮照片，但照片卻全是婚禮現場影片截圖，讓他們簡直氣瘋了！

綜合陸媒報導，來自深圳的新郎吳先生表示，他們在去年11月底開始籌備婚禮，於是特地找了專業婚禮公司簽約，讓他們負責婚禮佈置、現場錄影和照片拍攝等；但婚禮結束後過了一個月，吳先生仍未收到婚禮當天的照片和影片，直到多次催促後才收到郵寄包裹。

吳先生收到婚攝檔案後隨即開檔案確認，觀看婚禮現場影片沒有發現什麼問題，直到看到照片圖檔後才讓他暴氣，「資料夾內根本沒有我們與賓客和家人的合照，很多照片都是兩、三張一模一樣，一開始以為是連拍，研究後發現這些照片根本是影片截圖」。

吳先生多次催促婚禮公司後才收到婚禮相關影片及照片，但沒想到照片卻是影片截圖，讓他感到受騙。 吳先生多次催促婚禮公司後才收到婚禮相關影片及照片，但沒想到照片卻是影片截圖，讓他感到受騙。(圖/ 翻攝自南方都市報-深圳大件事微信公眾號)

遇到這種離譜情形，吳先生便打電話到婚禮公司客訴反應問題，但對方一開始聲稱不清楚為何會發生這種狀況，後來卻又坦承說「影像檔壞掉，無法修復」，所以不得不做出「影片截圖」的應變措施。吳先生聽完後，決定要求婚禮公司得賠償5千元人民幣(約新台幣23000元)，對方卻認為賠償金額太高，只願意賠償3600元人民幣(約新台幣16000元)。

婚禮公司表示，除了願意折衷賠償金額外，還會提供吳先生免費加拍一次兒童照或其他寫真照片，作為額外補償；但吳先生夫婦拒絕對方的方案，無法接受婚禮公司遇到事情的處理態度，希望能照合約內容獲得賠償。事後該公司的狀況被媒體報導，備受關注，才承諾會登門致歉並簽署和解書，會依照合約內容賠償。

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