無人機找到「企鵝王國」 百萬隻在危險群島多到滿出來！

2018年03月04日 13:46 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

最近有國際科學家團隊宣布一個好消息，在南極洲附近一處偏遠小島「危險群島」(Danger Islands)上，意外發現當地是將近150萬隻企鵝的棲息地，從無人機照片看到企鵝密集程度，用「滿出來」形容也不為過，也因為該島與人類無法輕易前往，所以島上就猶如一個龐大的「企鵝王國」。

綜合外媒報導，牛津大學企鵝專家哈特(Tom Hart)的研究團隊，從衛星影像和無人機空拍收集的資料，發現位於南極洲東邊的偏遠小島「危險群島」上，算出有75萬對左右交配繁育的阿德利企鵝(Adelie penguin)，島上企鵝總數量超過150萬隻；而危險群島地勢險峻，人類造訪當地不易，故要抵達當地研究有一定的難度。

研究團隊驚喜發現危險群島上的「企鵝王國」，希望當地政府能盡快將該處設立成「保護區」，避免牠們受到人類獵捕。(圖/ 翻攝自《BBC》影片)

來自路易斯安州立大學學者波多托(Michael Polito)對此表示，「我從資料看到大量阿德利企鵝感到相當震驚，島嶼四周的海面上『滿滿的』企鵝」。另一名來自紐約州立大學石溪分校學者林區(Heather Lynch)則認為，這些野生企鵝因為氣候變遷及人類濫捕，因此尋找到危險群島當作「避難所」，更希望透過此次研究，政府能盡快將該島與設為「海洋生物保護區」，保護這個龐大的「企鵝王國」。