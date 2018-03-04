「買你一天」男童包紅包給父 警察爸見留言心疼落淚

「買你一天」男童包紅包給父 警察爸見留言心疼落淚(示意圖非當事人/達志影像)

友善列印
/綜合報導

每逢過年，長輩都會包紅包給晚輩，不過大陸有一名8歲男童，反而包了一包300元人民幣(約新台幣1383元)的紅包給父親，讓做父親的感到相當詫異，得知真相後則心疼的表示「這個300塊錢紅包，就像千斤重壓在我的心頭上…」。

8歲兒子傳訊息向父親抱怨(圖翻攝自微博) 8歲兒子傳訊息向父親抱怨(圖翻攝自微博)

綜合陸媒報導，一名李姓鐵路警察收到兒子包的紅包，當下讓他相當困惑，之後詢問妻子才得知，26日晚上8歲的兒子拿了300元(約新台幣1383元)，請她幫忙轉發到微信上，並發給爸爸當紅包，還告訴她「必須比爸爸的工資還多才行」，更留言「我用壓歲錢，買爸爸一天的陪伴」，當李男得知後感到相當不捨。

由於每年春運，鐵路警察為了維持秩序，讓旅客能夠安心搭車，都必須值勤無法回家團聚，因此從孩子3歲半開始，李姓警察的春節、假日期間都在工作崗位上度過，「春運安保任務重，我又是所裡的總指揮，必須要帶頭堅守崗位，對兒子只能說抱歉」，不過當時正在執勤的他，看見孩子傳來的留言，讓他也忍不住落下男兒淚。

8歲兒子傳訊息向父親抱怨(圖翻攝自微博) 8歲兒子傳訊息向父親抱怨(圖翻攝自微博)

許多網友心疼的表示「陪伴，是送給孩子最好的禮物」、「警察真的太辛苦了，家長也要多陪陪孩子」、「我爸也是警察，這個職業真的又累又危險，我爸臉上有道縫了十三針的疤，當時差點危及生命，身上小傷無數，與歹徒搏鬥無數，逢年過節大家都休息，但是他們最辛苦的時候」、「爸爸用一生的辛苦，換你一份理解的心」。

也有網友懷疑其真實性，甚至認為是孩童母親指導的，而該名父親則表示「媽媽沒有教，孩子平時愛看書，語言表達能力比較強，獲取的知識相對同齡孩子較多」，因此思想也就較早熟，說話的方式也不同於同齡的孩子，否認捏造的說法。

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