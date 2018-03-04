女經理色誘人夫瘋傳性感照 老婆冷靜反擊讓她秒丟飯碗

女經理色誘人夫瘋傳性感照 老婆冷靜反擊讓她秒丟飯碗(圖/ 翻攝自臉書Kimberleigh Barker)

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／綜合報導
巴克發現小三狂妄的舉動，決定展開「弄死小三」的行動，直接到對方工作的速食店臉書粉專上留言，並附上小三自拍照及曖昧對話截圖。 巴克發現小三狂妄的舉動，決定展開「弄死小三」的行動，直接到對方工作的速食店臉書粉專上留言，並附上小三自拍照及曖昧對話截圖。(圖/ 翻攝自臉書Kimberleigh Barker)

澳洲昆士蘭州(Queensland)有一名人妻巴克(Kimberleigh Barker)發現有一名任職於連鎖速食店的女經理，明知道她的丈夫是一名已婚男又有妻兒，仍不時地傳曖昧訊息及裸照企圖勾引他；巴克不像潑婦罵街，反倒是笑笑地思考如何「弄死小三」，最後竟直接在該連鎖餐廳粉專留言PO照，大方分享小三性感照給網友看。

綜合外媒報導，巴克發現該名小三常常用曖昧的文字傳訊息給丈夫，像是「給你看看我這裡(私密處等)好不好？」，還會故意詢問「你覺得自己的妻子、孩子怎麼樣」、「小孩幾歲了」等問題，疑似享用熱情攻勢打動人夫；甚至還故意分享自己洗澡後，裸體壓在玻璃門上的性感照，試圖勾引巴克的丈夫。

儘管巴克的丈夫沒有做出背叛婚姻的行為，但他看完小三的性感照也沒有和巴克報備，最後還是被她發現；不過，巴克看完照片覺得又氣又好笑，腦中馬上思考要如何「弄死小三」，於是特地到對方工作的連鎖餐廳臉書粉絲專頁留言，「你們分店經理都會把洗澡淋浴裸照，傳給已婚男士嗎？」並附上小三曖昧的訊息及性感照，讓網友一次看個夠。

這件事情馬上被傳開，小三就像是天不怕地不怕，不但沒道歉還私下訊息巴克，「妳公佈我的性感照只為了保住妳的婚姻，我已經有男友，根本不會插入妳們的感情」，除此之外還出言教訓巴克，「妳無法管好丈夫看其他女人，應該自己想想是什麼原因，妳有付出努力嗎？有性感照嗎？」。雖然小三覺得自己沒錯，但在大眾輿論下，她仍被速食店開除。

文章來源：The Sun

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