棒打鴛鴦！家人逼她嫁表哥 新娘當眾哭暈在前男友懷中

棒打鴛鴦！家人逼她嫁表哥 新娘當眾哭暈在前男友懷中(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
棒打鴛鴦！家人逼她嫁表哥 新娘當眾哭暈在前男友懷中(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

大多數人往往認為談戀愛是兩個人的事，但有少部分家長認為他們能夠決定自己兒女的終身大事！最近印尼南蘇拉威西省傳出一名19歲的女子辛蒂，原本有一名交往多年的男友，卻被父母狠狠拆散並逼她嫁給表哥；沒想到在婚禮上，前男友到場給予擁抱祝福，辛蒂竟當場哭暈在他懷裡，事發影片更引起當地熱議。

綜合外媒報導，今年才19歲的辛蒂來自東魯烏縣，她從初中時就跟前男友交往，兩人熱戀多年卻始終不被父母認可，甚至狠心拆散她們，逼迫辛蒂嫁給她的表哥。在3月1日時舉辦婚禮，前男友也有到場觀禮，過程中他更上台擁抱辛蒂及新郎，當他要走下台時，辛蒂仍緊抱著他不肯放開，最後疑似傷心過度，直接哭暈在前男友懷裡。

其實現場許多出席婚禮的嘉賓都知道辛蒂跟前男友的戀情，當地村長出席婚禮時也提到，他們因為辛蒂的父母不同意，狠心拆散，儘管辛蒂被迫嫁給表哥，但大家都知道她仍深愛前男友，才會在婚禮上哭暈。有不少現場目擊者都被兩人深厚的愛，感動到幾乎哭出來，氣氛十分感人。

而婚禮上的影片在網路上瘋傳，讓許多網友看完後熱烈討論，有不少人直言「再也不敢邀請前任出席婚禮」，還有人責怪辛蒂的父母狠心拆散她與男友交往多年的戀情；不過，也有些人很同情要跟辛蒂結婚的表哥，感嘆「根本是綠光罩頂」。

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