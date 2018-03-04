高雄捷運「獨缺O3站」掀都市傳說 消失真相曝光

2018年03月04日 16:54 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

高雄捷運分為紅線及橘線，其中有不少人發現橘線捷運圖裡編號O1西子灣、O2鹽埕埔，接著就直接跳到了O4市議會，讓不少民眾感到納悶「為何沒有O3？」，甚至有許多年輕人掀起都市傳說，真相到底是什麼？其實這裡埋藏了許多高雄人的回憶。

事實上，高捷在早期規畫時是有O3站的，而該站正是愛河地下街，許多年輕人可能沒有聽說，1989年愛河地下街發生一場大火，不僅將地下街走入歷史，也讓捷運橘線O3站設站計畫毀掉，而鹽埕埔到市議會之間又找不到合適地點設站，因此最終決定取消O3站，但編號沒有重新編撰。

知名臉書粉絲專頁JR Chen's Transportation World經營者、高市捷運局已故副總工程司陳俊融過去曾在臉書分享往事，並曝光當年黑氣沖天的老照片，「78年一場意外的火災把地下街給燒了，也把捷運橘線O3站設站的計畫給毀掉。記得火燒當天，我們剛好在對面舊市政府開會，討論捷運可行性研究報告的事宜，聽到地下街火燒，大家會也不開了，全部跑出來看消防隊救火，真是一段難忘的回憶。」

而高雄市政府捷運局主秘吳嘉昌則表示：「地下街發生大火以後，原來的地下街裡面的人潮旅次就沒有了，再加上舊的市政府遷移到現在的四維行政中心，之後我們就把O3車站取消。」

據了解，愛河地下街原址前身是高雄市第一座體育場，前市長王玉雲提議拆掉體育場，改建大型地下商場，成為台灣首座大型地下街，而上方則規劃為仁愛公園，自1978年起對外營運，兼具百貨、書城、大型遊藝場、電影院、保齡球館、溜冰場等商店，市府統計全盛時期商店數超過350家，成為年輕人約會必去地標。

然而1989年12月18日發生大火，整個地下街被燒毀之外，地面的仁愛公園也塌陷，連帶燒毀了整個鹽埕區未來20年的發展，如今則將地下街填平後，改建為高雄市二二八和平公園。