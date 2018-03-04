送禮忌送生的？男友媽硬塞千元給她「當作用買的」

2018年03月04日 18:46 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

人家都說送禮要避開時鐘、鞋子等物品，避免諧音或是意象使人尷尬，但你有聽過「送禮不能送生的」這種說法嗎？就有女網友表示，自己買了一些巴西蘑菇跟蟲草，過年時送給男友媽媽，但是卻被說不能送生的，然後媽媽就硬塞了600元給她並說「當作是用買的」，令她感到有些尷尬且不知所措，因此上網詢問。

一名女網友在臉書「爆怨公社」發文表示，因為男友的家人很喜歡巴西蘑菇雞湯，於是過年逛年貨大街時，就買了巴西蘑菇跟蟲草送給男友媽媽，豈料男友媽媽竟和她表示，「送禮不能送生的」，然後就拿了6百元給原PO，還說是「她跟我用買的」。

這讓原PO感到相當不解，因為男友家中先前也收過別人送的白帶魚，她想問不曉得是不是因為過年期間才不收？原PO透露，自己並沒有收男友媽媽的錢，但男友媽就直接把錢放在我們房間桌上，「男友洗完澡出來問桌上怎麼有錢，他媽說那是蘑菇跟蟲草的錢，男友回說不只6百，要一千多，所以他媽又補錢過來」，這讓原PO有些不知所措的問「我現在到底該怎麼辦...？把錢給男友嗎？」

文章曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「沒聽說過因為我沒送過這個我婆家之前有喝酒，所以我都送我收藏的酒，只聽過藥不能用送的」、「她媽媽只是不想讓你花錢，找個理由給你錢」、「可能認定為補品、藥材不應該送」、「有一說是因為送生的會『生份』(台語：生疏）」、「你還沒入他們家，在教妳勤儉持家，錢不好賺，或許在他們家，會覺得那是奢侈品，老一輩都會有這種觀念」。