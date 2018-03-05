網紅遭指認公廁激戰！「金髮男」喊冤：真的不是我

網紅遭指認公廁激戰！「金髮男」喊冤：真的不是我(圖/翻攝達爾臉書影片)

友善列印
／綜合整理
網紅達爾澄清影片。(影/翻攝達爾臉書)

近日網路上流傳一段長達5分鐘金髮男與台妹公廁辦事影片，對話與呻吟聲皆相當清楚，讓人看得是臉紅心跳，瞬間引起廣大網友熱烈討論，其中有不少網友誤認影片中的男主角就是網紅「達爾」（黃羿傑），紛紛湧入其臉書留言灌爆，讓他嚇得急忙澄清，並秀出對比圖。

網上流傳公廁影片男主角全程沒有露臉，但一頭金色旁分短髮卻相當引人注目，而其低沉嗓音也與達爾有些神似，讓不少網友以為就是達爾本人，紛紛湧入臉書調侃批評，甚至瘋狂私訊詢問是不是他，讓他感到相當無奈，急忙拍影片澄清：「別問了...真的不是我！」

網紅「達爾」對此感到相當無奈，並秀出對比照，自嘲「看看禿頭的那個程度！」 (圖/翻攝達爾臉書影片) 網紅「達爾」對此感到相當無奈，並秀出對比照，自嘲「看看禿頭的那個程度！」 (圖/翻攝達爾臉書影片)

達爾解釋染金髮的原因，是為了想要讓自己能有記憶點，這頭金髮漂了2次都上不了色，沒想到竟然還與影片中男子「撞髮」，並表示自己在看完影片後，也忍不住驚呼「也太像了！」，但他強調絕對不是他，並放上對比圖自嘲：「看看禿頭的那個程度！」

澄清影片曝光後，讓不少網友紛紛驚呼「真的好像，除了眉毛」、「不說還好，看了傳送門越看越像...」「說不定有粉絲剪一個跟你一樣的髮型」、「難怪我一直覺得很眼熟」、「真的會笑到美丁美噹」，最後達爾提醒各位，若真的想要「增產報國」又不被偷拍的話，最好是待在家裡。

達爾透過澄清影片強調絕對不是自己。(圖/翻攝達爾臉書影片) 達爾透過澄清影片強調絕對不是自己。(圖/翻攝達爾臉書影片)
賽車飆速漏油爆炸！「車殼解體... 花9萬請教練幫健身！工程師深...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。