網紅遭指認公廁激戰！「金髮男」喊冤：真的不是我

2018年03月05日 07:01 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

網紅達爾澄清影片。(影/翻攝達爾臉書)

近日網路上流傳一段長達5分鐘金髮男與台妹公廁辦事影片，對話與呻吟聲皆相當清楚，讓人看得是臉紅心跳，瞬間引起廣大網友熱烈討論，其中有不少網友誤認影片中的男主角就是網紅「達爾」（黃羿傑），紛紛湧入其臉書留言灌爆，讓他嚇得急忙澄清，並秀出對比圖。

網上流傳公廁影片男主角全程沒有露臉，但一頭金色旁分短髮卻相當引人注目，而其低沉嗓音也與達爾有些神似，讓不少網友以為就是達爾本人，紛紛湧入臉書調侃批評，甚至瘋狂私訊詢問是不是他，讓他感到相當無奈，急忙拍影片澄清：「別問了...真的不是我！」

網紅「達爾」對此感到相當無奈，並秀出對比照，自嘲「看看禿頭的那個程度！」 (圖/翻攝達爾臉書影片)

達爾解釋染金髮的原因，是為了想要讓自己能有記憶點，這頭金髮漂了2次都上不了色，沒想到竟然還與影片中男子「撞髮」，並表示自己在看完影片後，也忍不住驚呼「也太像了！」，但他強調絕對不是他，並放上對比圖自嘲：「看看禿頭的那個程度！」

澄清影片曝光後，讓不少網友紛紛驚呼「真的好像，除了眉毛」、「不說還好，看了傳送門越看越像...」「說不定有粉絲剪一個跟你一樣的髮型」、「難怪我一直覺得很眼熟」、「真的會笑到美丁美噹」，最後達爾提醒各位，若真的想要「增產報國」又不被偷拍的話，最好是待在家裡。