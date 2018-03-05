「初戀臉」正夯！山東妹自評顏值5分 讓千萬網友戀愛了

2018年03月05日 08:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

近年來醫美技術發達，有越來越多愛漂亮的人勇於嘗試，只為了讓自己外型更亮眼，卻造成滿街「網紅臉」的情況。最近大陸適逢「藝術考試」的季節，各地帥哥美女都想成為下一個明日之星，但有鑑於觀眾對「整容臉」厭煩，有監考人士透露，多間學校決定不錄取疑似整容的考生，有一名山東妹受訪時，一張「初戀臉」驚艷千萬網友。

綜合陸媒體報導，每年農曆新年過後，大陸知名四大表演學院陸續展開招生，包括中央戲劇學院、中國傳媒大學、上海戲劇學院和北京電影學院，因為當地影視產業龐大，需要培育更多演員，因此往往造成各地帥哥美女踴躍報名。連不少大陸知名年輕藝人也紛紛報考，像是TFBOYS成員易烊千璽、《瑯琊榜》中飾演飛流的吳磊和去年曾獲得「年度戲劇新人獎」的女星李蘭迪都是考生，也有不少網紅、直播主。

但有監考人員提到，近年來有不少藝人被觀眾質疑整形過，或是越來越多「網紅臉」充斥在演藝圈，讓粉絲感到厭煩，因此有學校擔心會影響風評，有特地下令「封殺」整形過的考生，即便只是微整形，都不可能通過考試；山東藝術學院甚至在考場設置一台「高畫質攝影機」，時時刻刻鎖定考生臉部表情，只為了讓老師詳細端看是否涉嫌整形。

外表清新的山東妹謙虛說自己顏值只有4、5分，一張「初戀臉」讓千萬網友都戀愛了。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

不過，有一名長相清秀的山東妹到上海考試時受訪，提到自己為了圓夢已努力兩年，即便「壓力真的很大」，或是在全國各地知名學院考試讓她累翻，她卻仍堅持追夢；而她被問到自評顏值幾分，她也謙虛地說「只有4、5分」，但她一張「初戀臉」意外在今年數十萬考生中爆紅，有大票網友直呼都戀愛了，還有人說自己看了她不下十次，「看得我心都融化了」。