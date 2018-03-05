花9萬請教練幫健身！工程師深蹲後腿軟 尿出醬油險截肢

花9萬請教練幫健身！工程師深蹲後腿軟 尿出醬油險截肢(圖翻攝自/詩華日報)

友善列印
/綜合報導

運動期間若感到不適，絕對不要硬撐。大陸深圳一名年輕工程師，由於對於自己瘦弱身材感到不滿，日前花了2萬元人民幣（約新台幣9萬元）報名健身房課程，還聘請私人教練幫助增肌，沒想到上完兩堂課程後，工程師下肢感到相當疼痛，起初他以為是運動後的正常現象，沒想到隔天狀況仍未改善，而且還尿出醬油色尿液，讓他嚇得趕緊就診。

綜合陸媒報導，27歲董姓工程師身高177公分，但體重僅有62公斤，由於身材總是給人瘦弱的形象，因此他決定要改變，報名了要價2萬元人民幣（約新台幣9萬元）的健身課程及私人教練，不過教練的健身課程相當嚴苛，前兩堂課程就要求董男做完兩組深蹲，而且含槓鈴負重30公斤各12下。

運動期間若感到不適，絕對不要硬撐 運動期間若感到不適，絕對不要硬撐(示意圖/達志影像)

由於健身課程強度太高，因此董男做完還一度軟腳，回家後下肢相當疼痛，他起初以為是運動後的正常現象，殊不知隔日狀況仍未好轉，最後甚至難以行走，小便時還尿出「醬油般」的顏色，他驚覺事態嚴重趕緊就診。經醫師檢查後，確診董男為「橫紋肌溶解症」被送進加護病房，還一度被告知恐需截肢的消息，董男的妻子得知後難過不已「不過是健身怎麼會搞成這樣？」

所幸及早就醫，在醫生的治療下保住一命與雙腿，但董男認為是教練教導有誤，才會導致他「橫紋肌溶解症」，氣得到健身房與教練理論，但健身房負責人則表示，教練都相當專業，且董男是訓練後兩天才出現狀況，因此是他本身健康就有問題，與訓練課程並沒有關係。消息傳出後，許多網友認為健身房不負責任，紛紛表示「健身的確要方法和適度，要不然沒練出肌肉，反而傷害身體」、「好可怕！還好我請不起教練」。

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