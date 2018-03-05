救人一命衰4年！善心男PO文求救 燒炭妹現身幫過運

2018年03月05日 09:46 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

一名男網友4年前下午帶著狗外出寄貨，沒想到回家時卻聞到鄰居妹妹家傳出燒炭味，他趕緊報警才救回對方一命，但善心之舉卻讓他連衰4年，無論家庭、感情等都不順遂，他將這段往事PO網求助，沒想到意外找到當年輕生的少女。

一名男網友在《爆廢公社》表示，當時他帶著狗出門去寄貨，沒想到回來後竟在鄰居家門前聞到炭味，認為事情並不單純，趕緊狂按對方的電鈴，卻無人回應，之後又請大樓管理員幫忙報警，通知疑似有人燒炭自殺。20分鐘後消防人員抵達現場，但礙於刑責法規規定，他們不敢用工具破壞房門，只能在門外按門鈴，但40分鐘過了仍無人回應。

原PO在一旁看的相當焦急，隨後請大樓秘書幫忙聯絡房東，與對方說明狀況，並表示「如果是真的，她燒炭死在裡面了，你這間房子我想也不太能賺錢了，如果是我誤會了，今天這道門2萬元的費用我全權負責賠償」，徵得房東同意後才破門而入，成功救回鄰居妹妹一命。隔天，房東也上門與原PO道謝，並準備了1萬元紅包答謝，但他心領後也婉拒收紅包。

意外釣出當年輕生少女的朋友，他趕緊提出要求，希望自殺者能包10元紅包給他，讓他過個運(圖翻攝自/爆廢公社)

原PO回想起這段往事，他表示自從那天開始，無論他的家庭、事業、姻緣等都不順遂，「有老師跟我說，有人自殺被抓交替，然後被我介入了破壞了人家的好事，所以我會有點衰更嚴重的話，就是被那原本可以抓交替去投胎的那位纏上」但也有人跟他說，救人一命是好事，而且福報很大，於是他PO文想聽聽其他人意見。

殊不知，這篇發文引發網友討論，意外釣出當年輕生少女的朋友，他趕緊提出要求，希望自殺者能包10元紅包給他，讓他過個運，之後少女也匯給他200元紅包表達感謝，原PO感動的表示「很開心她現在人好好的，也很感動她第一句話就是要跟我說謝謝。當初她送往醫院後我就沒再看過她了，掛心了那麼多年終於我心裡的石頭放下了！」。

當年輕生的少女心裡滿是感激(圖翻攝自/爆廢公社)

最後也提到「女孩，以後希望妳為自己而活，別再犯傻了好嗎？也以她的案例奉勸天下的女孩，愛自己勝過一切，妳不傷害妳自己別人一定傷害不了妳！」許多網友也紛紛回覆「覺得您很棒！您的一份善心救了兩個家庭，老天爺看得到，祝福您」、「拯救人命才是最重要的」、「救人一命，勝造七級浮屠」、「我很佩服你，無論如何都要救人的決心，祝福你接下來順順利利的！」

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