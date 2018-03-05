2018年03月05日 10:29 邱柏玟

只有三寶能超越三寶！女騎士急轉嚇壞逆轉伯 害他呆愣路口5秒(影片/ 取自YouTube爆料公社，如遭移除請見諒)

大多數駕駛最怕在馬路上遇到不愛遵守交通規則的人，而這種人被統稱為「三寶」。最近有網友在臉書分享一段影片，看到有一名逆向騎車的阿伯，被另一名左轉沒打方向燈的女騎士「急切」嚇壞，還愣在路中央疑似抱怨該女；這段奇葩影片讓網友全看傻，忍不住直呼「只有三寶能超越三寶」。

昨(4)日有一名網友在臉書社團分享一段影片，畫面中看到一名穿著白色上衣的阿伯騎著機車，無視周遭車輛恣意逆向行駛，就在他正要騎車過馬路時，有另一名女騎士從他的右側，沒有打方向燈直接左轉，完全沒有注意到後方來車，兩台機車差一點就發生事故。

逆向阿伯在遇到女騎士「鬼之左切」後，嚇得他愣在路中央5秒鐘左右，盯著騎走的女騎士背影，還舉起手來指了指，像是在抱怨她不遵守交通規則；這個畫面也讓原PO笑說，「只有三寶才能夠讓三寶傻眼」。

該名逆向阿伯被女騎士急轉嚇到後，當下愣在路中央5秒鐘左右，還疑似在原地抱怨女騎士的行徑。(圖/ 翻攝自影片)

這段奇葩三寶的影片，馬上引起網友熱烈討論，「一山還有一山高，一寶還有一寶寶」、「只有三寶才可以治三寶？」、「只有三寶才能超越三寶」、「一個你狂他更狂的概念」、「三寶的世界凡人無法懂」；也有不少人對此感到訝異，「還是很危險」、「我還以為會撞死」、「很多人都不看就轉的…」。