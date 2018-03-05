屁孩逆向撞重機！網友焦點全放「百萬阿魯」：賠慘了

屁孩逆向撞重機！網友焦點全放「百萬阿魯」：賠慘了(圖翻攝自臉書專頁/重機車友│各區路況、天氣回報中心)

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無論騎車、開車絕對要小心，千萬不要為了貪一時之快，讓自己暴露在危險當中。昨（4）日一群重機騎士行經山區，期間對向一名機車騎士，疑似為了要超前方轎車，因此在過彎時逆向騎車，沒想到正巧撞到重機騎士，網友得知後紛紛為他默哀，並表示「賠到下輩子」。

機車騎士為了貪快，竟開至對向車道(圖翻攝自臉書專頁/重機車友│各區路況、天氣回報中心) 機車騎士為了貪快，竟開至對向車道(圖翻攝自臉書專頁/重機車友│各區路況、天氣回報中心)

一名網友將影片上傳至粉專《重機車友│各區路況、天氣回報中心》，表示「騎車真的別在彎中逆向啊！你撞到百萬阿魯，小兄弟希望你有保險」，影片中機車騎士疑似為了搶快，於是在過彎時騎至對向車道，沒想到正巧撞上迎面而來的重機騎士，由於對方閃避不及被撞上，連人帶車翻滾，讓不少人看了都捏一把冷汗。

重機騎士反應不及被撞，連人帶車翻滾在地(圖翻攝自臉書專頁/重機車友│各區路況、天氣回報中心) 重機騎士反應不及被撞，連人帶車翻滾在地(圖翻攝自臉書專頁/重機車友│各區路況、天氣回報中心)

許多網友則是將焦點放在SUZUKI重機，綽號為「百萬阿魯」的價格上，「你的事情大條了！賠大條的了！」、「賠死那個屁孩」、「賠死囉！」、「賠到下輩子」、「車賣了都不夠賠」、「這下對方要去賣腎了」、「還好人沒事，不然像以前有個逆向的，把人手撞斷了」、「煞到屁股都起來了，又逆向害死別人」、「彎道就是要騎慢點，因為看不到對向，靠外面一些」、「拿超車的勇氣來賠錢吧…」、「撞到百萬阿魯，算他倒楣」。

驚險畫面讓人看得忍不住捏了一把冷汗(圖翻攝自臉書專頁/重機車友│各區路況、天氣回報中心) 驚險畫面讓人看得忍不住捏了一把冷汗(圖翻攝自臉書專頁/重機車友│各區路況、天氣回報中心)

影片由此觀看
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