重陽橋全新機車引道開通 網酸：三重賽車場開張

2018年03月05日 11:50 邱柏玟

重陽橋全新機車引道在4日開通，引起網友熱議。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

台北市士林區的重陽橋過去因為機車引道轉彎半徑過小，經常發生交通事故，因此在台北市長柯文哲上任後，就決定重新設計機車引道，希望能減少意外發生。經過幾個月的施工，重陽橋全新機車引道在4日開通，有網友熱情分享此消息，「大家期待許久的重陽賽車道，已經完工了」，馬上引起眾人熱烈討論。

重陽橋是連接台北市與新北市的重點橋樑之一，每天行經的車輛不計其數，但重陽橋的機車引道卻讓機車族很頭痛，因為台北市橋頭的機車道轉彎半徑過小，騎士得經過360度的彎道才能上下橋，而道路又窄，短短4年就傳出超過2百起事故。

因此新工處決定進行改善工程，將機車引道寬度從3公尺增加至4公尺，轉彎半徑從6.5公尺大幅增加為25公尺，限速從15公里提高到25公里，而重陽橋全新機車引道也在4日正式開通，沒多久就在網路上成為眾人熱烈討論的話題。

網友對於全新機車引道有各種不同看法，褒貶不一。(圖/ 翻攝自《批踢踢實業坊》)

有網友特地在《批踢踢實業坊》發文，提到「大家期待許久的重陽賽車道，噢不說錯了，是機車引道已經完工了」，更故意開玩笑說，「今天正式開通了，要參賽的選手請準備，又說錯了，要慢慢騎哦」，並附上一張全新機車引道的實景圖。

重陽橋從決定修建到開通這段期間，都是在地居民相當關注的議題，如今通車後大家也都有各種不同意見，「直接走是會死？一定要搞條引道」、「在地人覺得多路多浪費時間」、「車速分流到底有多困難，低能」；有不少網友認為新的機車引道看起來像是賽車場，「全新的三重賽車場開張啦」、「小賽車場變成大賽車場」、「乍看還真的像環繞賽車場」。