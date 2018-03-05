慣老闆跩嗆「沒勞健保」下一句更囂張...讓人氣炸了！

慣老闆跩嗆「沒勞健保」下一句更囂張...讓人氣炸了！(圖片／翻攝自臉書社團「台南諸事會社」)

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／綜合整理

這就是資方自律的結果！有網友表示，有人要應徵櫃姐工作，傳訊詢問工作內容相關事宜時，問了一句「有沒有勞健保？」，沒想到資方秒回沒有，下一句態度更是囂張，讓人看了相當氣憤。

一名網友在臉書社團「台南諸事會社」PO出兩張對話截圖表示，有人要應徵購物中心的櫃姐工作，資方開出條件「日薪1300元，30-45歲，每周進貨2次，體力要夠，若單日業績達1萬5000元，可以抽佣2%」，應徵的勞方傳訊息問道，「可以問公司福利嗎？勞健保呢？」沒想到資方隨即表示，「無勞健保及6%退休金」，甚至還補了一句「還要繼續嗎？」

看到這邊，勞方表示自己還需要再考慮一下，沒想到資方態度囂張地說，「妳可以考慮，但我必須屏除妳了」。此話一出真的讓人看了相當憤怒，然而原PO也貼出另一人和同一個資方求職的對話，先是詢問休假和上班的時間，該資方竟回「休假5至8天也可以不休，單人櫃、當然都是ALL班，不然咧？還要繼續談嗎？」接著直接封鎖不讀不回。

原PO表示，「所謂的幸福台南，爛資方就讓他請不到人，資工局想惡化勞動市場，大家就繼續寵壞這些老闆」。文章曝光後，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示，「口氣在囂張什麼的，薪水是一個月五十萬嗎」、「違法了，還那麼嗆！」、「一天1300元，從開門站到關門，時薪才100出頭？」、「不合法還敢氣焰囂張真是開眼界！」、「這資方還真是自律」。

資方所開出的條件 資方所開出的條件。(圖片／翻攝自臉書社團「台南諸事會社」)

慣老闆跩嗆「沒勞健保」下一句更囂張...讓人氣炸了！ 慣老闆跩嗆「沒勞健保」下一句更囂張...讓人氣炸了！(圖片／翻攝自臉書社團「台南諸事會社」)
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