正妹買「銀河泡澡球」！泡5分鐘染色 慘變納美人

2018年03月05日 14:44 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多人喜歡泡澡，更愛搭配擁有多樣化味道與顏色的「泡澡球」。但美國有一名正妹，日前在超市買了一款「銀河泡澡球」，泡澡水的顏色像是夢幻的銀河，不過她出浴時卻被嚇壞，全身被染成藍色，模樣看似一個「納美人」。

「銀河泡澡球」由於顏色繽紛，因此深得許多女性喜愛(示意圖/達志影像)

一名女網友蕾貝卡(Rebekah Butler)在推特發文，警告大家別在克羅格(Kroger)超市購買銀河泡澡球，因為她僅泡了5分鐘，出浴後發現她的身體被染成藍色，只有臉部逃過一劫，讓她直呼自己看起來像是「藍色小精靈」，之後洗了13次，顏色才略有洗掉，但仍有藍色色素沉澱，蕾貝卡苦中作樂的將照片PO網分享，獲得14.7萬名粉絲按讚。

蕾貝卡洗了13次，還是有藍色色素沉澱(圖翻攝自推特/Rebekah Butler)

OKAYY SOO... ladies, DON’T YOU DARE BUY THE GALAXY BATH BOMB FROM KROGER. S.E.R.I.O.U.S.L.Y.

I was in the bath for a solid 5 minutes and now I am a freaking SMURF. It seriously dyed my skin. So to everyone I snapchat, enjoy looking at my forehead till I am no longer a smurf..😂 pic.twitter.com/yTvO62XTSB — Rebekah Butler (@rebekahGbutler) 2018年2月19日

許多網友紛紛表示，她的模樣像是納美人、藍色小精靈或魔形女「不好意思，我笑翻了」、「萬聖節時派得上用場」、「幸好我從來不泡浴球」，不過先前其實也有另一名女網友，分享泡澡完被染成紫紅色的照片，因此在使用接觸肌膚的相關產品時，不僅要看清楚產品成分，或先在肌膚局部試擦看看，才是最保險的方式。