正妹買「銀河泡澡球」！泡5分鐘染色 慘變納美人

正妹買「銀河泡澡球」！泡5分鐘染色 慘變納美人(圖翻攝自推特/Rebekah Butler/右示意圖/美聯社)

友善列印
/綜合報導

許多人喜歡泡澡，更愛搭配擁有多樣化味道與顏色的「泡澡球」。但美國有一名正妹，日前在超市買了一款「銀河泡澡球」，泡澡水的顏色像是夢幻的銀河，不過她出浴時卻被嚇壞，全身被染成藍色，模樣看似一個「納美人」。

「銀河泡澡球」由於顏色繽紛，因此深得許多女性喜愛(示意圖/達志影像) 「銀河泡澡球」由於顏色繽紛，因此深得許多女性喜愛(示意圖/達志影像)

一名女網友蕾貝卡(Rebekah Butler)在推特發文，警告大家別在克羅格(Kroger)超市購買銀河泡澡球，因為她僅泡了5分鐘，出浴後發現她的身體被染成藍色，只有臉部逃過一劫，讓她直呼自己看起來像是「藍色小精靈」，之後洗了13次，顏色才略有洗掉，但仍有藍色色素沉澱，蕾貝卡苦中作樂的將照片PO網分享，獲得14.7萬名粉絲按讚。

蕾貝卡洗了13次，還是有藍色色素沉澱(圖翻攝自推特/Rebekah Butler) 蕾貝卡洗了13次，還是有藍色色素沉澱(圖翻攝自推特/Rebekah Butler)

許多網友紛紛表示，她的模樣像是納美人、藍色小精靈或魔形女「不好意思，我笑翻了」、「萬聖節時派得上用場」、「幸好我從來不泡浴球」，不過先前其實也有另一名女網友，分享泡澡完被染成紫紅色的照片，因此在使用接觸肌膚的相關產品時，不僅要看清楚產品成分，或先在肌膚局部試擦看看，才是最保險的方式。

最牛「女學霸」反坐機車寫作業... 獨居婦離奇失蹤3年！新房客牆...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。