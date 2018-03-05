羅霈穎捍衛兩蔣要小英閉嘴！連署網掛掉 網轟戒嚴

2018年03月05日 14:42 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人羅霈穎日前在臉書發文槓上總統蔡英文，號召網友「捍衛兩蔣歷史定位」，目前已逾259萬人支持，不過就在人數持續增加的同時，連署網頁卻於2日晚間突然一片空白，讓不少網友質疑遭到有心人士攻擊，怒轟「現在是戒嚴嗎？」

故總統蔣中正靈柩228當天，遭抗議人士惡意潑紅漆，不只引起民眾譁然，就連「東區羅姐」也怒了，1日晚間在臉書分享「捍衛兩蔣歷史定位」網路簽名活動，希望第一目標能將連署人數衝到馬英九的得票數700萬人，第二目標希望能衝到超過台灣總人口的一半，也就是1300萬人。

羅霈穎號召網友「捍衛兩蔣歷史定位」，目前已逾259萬人支持。（圖／翻攝自連署網頁）

羅霈穎霸氣表示，希望透過連署結果要蔡英文閉嘴，「否則她一直說『民調』要求她維持現狀，我從來就沒有接過民調的訪問或調查，這次是我們全民『表達抗議』的機會」，希望大家能踴躍參與。貼文曝光後引起網友熱議，目前已累積1739次分享、6450人按讚；至於連署人數已有259萬人支持。

然而2日卻傳出活動網頁突然無預警掛掉，有許多網友質疑遭到有心人士惡意攻擊，痛斥「進不去？這個國家有言論自由嗎？」、「現在是戒嚴嗎？」、「連FB都可以搞，只有用選票讓民禁黨知道什麼叫台灣民意！」、「有沒有電腦高手幫幫忙？」；不過也有人認為可能是連署人數太多，導致網頁被擠爆而已。