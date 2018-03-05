台大五姬近況曝光！獸醫乃現職超狂 她則嫁入豪門

2018年03月05日 15:11 於慶璇 ／綜合整理 ／綜合整理

台大五姬當年憑著高學歷及高顏值外表引起關注，打破網上「台大無美女」傳言，4日「資工彌」余函彌突在微博上發文並公開近況，表示自己幾年前因不習慣螢光幕前生活而淡出轉戰服飾業，消失演藝圈近5年的她，被網友質疑「變臉」，對此她則坦然回應「美就好」，引起網友熱議，另外也有不少人對於其他四人近況感到好奇。

台大五姬走紅後掀起各大節目活動邀約，資工彌（余函彌）當年靠著《我可能不會愛你》、《剩女保鑣》打開知名度，但卻在事業當紅之際退出螢光幕轉戰服飾業，坦言不愛受到關注，然而爭議卻沒因此停止，接連遭爆高價賣淘寶貨、高學歷作假、整形變臉等等，當時她並沒有正面回應。

事隔一年，她在微博PO出近照，大方回應整容疑雲，直言「美就好！」另外提及自己近況：「在台灣做女裝平台AMAZE，還有網紅媒合平台MATCH，正在開發一個微信小程序。」

國企匡（陳匡怡）外形清新古典，有著「小周慧敏」之稱。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）

國企匡（陳匡怡）外形清新古典，有著「小周慧敏」之稱，與農推蔓（翁滋蔓）是唯二仍在演藝圈發展的藝人，陳匡怡過去拍攝過多支廣告、音樂錄影帶，憑藉《我可能不會愛你》走紅，近年來演藝重心轉往大陸，累積不少人氣。

農推蔓（翁滋蔓）從《我愛黑澀會》節目出道，近年來接演不少戲劇演出及節目主持，成為全方位發展藝人。（圖／翻攝翁滋蔓臉書）

而農推蔓（翁滋蔓）則從《我愛黑澀會》節目出道，近年來接演不少戲劇演出及節目主持，成為全方位發展藝人，近日她在臉書分享出國度假的比基尼照，大尺度解放讓粉絲們相當驚訝，紛紛大讚其身材火辣，「太性感了啦」、「這個太犯規！」

戲劇依（吳依潔）嫁入豪門，成為幸福人妻，目前遇有2女。(圖/翻攝吳依潔臉書)

戲劇依（吳依潔）在畢業後順利進入電視台任職記者，後來轉戰中天新聞擔任主播，認識了神旺集團小開蔡紹仁，也就是現在的丈夫，她於2014年結婚後退下主播台，如今育有兩女，成為豪門幸福人妻。

獸醫乃（劉乃潔）曾被日本網路雜誌評為「台灣最美女獸醫」，甚至被網友封為台大五姬之首，但她並沒有因此前進演藝圈，反而在獸醫學術界大放異彩，2012年獲得教育部劍橋獎學金前往英國念書，之後受邀至英國國會發表研究，去年已經順利通過博士論文，成為五姬中唯一的博士。