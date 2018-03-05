2018年03月05日 16:14 林恩如 ／綜合整理 ／綜合整理

近日網路瘋傳一名男子，去年下載一款手機App，內容是能和各地的使用者打牌，但是要加入牌局就必須購買遊戲必，結果在短短的2個多月內，他就輸掉了70多萬人民幣(約新台幣320餘萬元)。事件曝光後，引發熱議，有律師透露，開發這類的App已經涉嫌違法。

據「北京青年報」報導，河南信陽一名30多歲的王姓男子，去年10月因為無聊想打發時間，在同事的推薦下，下載了一款手機App。據了解這款App的玩法被稱為「摜蛋」，事實上就是一種撲克的玩法，組合相當多樣且充滿變化，受到許多棋牌的愛好者喜愛。

一開始App會先贈送些許遊戲幣當作獎勵，之後每次加入牌局下牌，下注的籌碼就要自己花錢購買，如果贏錢了就能夠通過App換錢。王男安裝App後，就陸續的購買遊戲幣參與賭局，雖說每次下注的金額不高，但經常碰到「炸」等情況，然後下注的遊戲幣就會出現翻倍，甚至多倍的情況。

王男說，「我感覺自己下注少的時候就會贏錢，但是每次下注多了就會輸錢，也不知道為什麼，就這麼鬼迷心竅的，2個月時間陸陸續續買了價值70多萬(人民幣)的遊戲幣，到最後全部都輸掉了。」他表示一開始就只為了打發時間「不知道是賭錢的」，不知不覺地自己越陷越深，一直到輸了70多萬人民幣還不了，才幡然醒悟。

他無聊下載這款App 玩2個月輸3百萬...連老婆也賠掉！(圖片／姚志平攝)

王男崩潰的表示，「我自己一個月只有2、3000(人民幣，約新台幣1萬初頭)的收入」，如此龐大的金額，讓他不斷奔走和親戚朋友借錢，甚至去貸款或透支信用卡，因為這樣丟了工作，還和妻子離婚，但欠下的債務仍然無法還清。

事實上，王男並不是個案，同樣輸掉幾十萬的遊戲幣的大有人在。報導中也找到該款App的開方商，一家來自蘇州的網路科技業者開發，該公司表示，「現有移動應用10餘款，最高同時在線用戶1萬餘人，遊戲平台註冊用戶破1000萬，目前公司產品主要為棋牌和捕魚遊戲，分為手機版、網頁版、PC版。公司力爭成為世界領先的互聯網與移動互聯網服務提供商，打造最大的多終端遊戲平台。」

針對新聞事件中王男的情況，該公司客服人員表示，他們也無能為力，「因為遊戲平台設定的打牌對手都是隨機的，所以遊戲幣被誰贏去平台並不能決定，更沒有辦法退款給王先生」，客服人員強調，「我們在遊戲中會有防沉迷提醒，而且作為參與遊戲的人，應該要有自控力。」